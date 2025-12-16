"Федерер више није хтио да тренира са мном"

Извор:
Б92
16.12.2025
07:15
Бивши британски тенисер Енди Мари дотакао се приче о тренинзима са члановима "велике тројке".
Мари истиче да је Роџер Федерер у једном тренутку само престао да тренира са њим, али и са осталим великим ривалима.
"Тренирао бих са њима, тренирао бих са Ђоковићем и Надалом. Када сам почео, тренирао сам са Федерером. Али, онда је он, послије годину или двије, престао. Више није тренирао са мном", рекао је Мари.
Федерер је остајао при свом.
"Никад није тренирао са Ђоковићем или Надалом, мислим да их је сматрао конкурентима.
Тенис
Надал проговорио о Ђоковићу и Федереру
Волим да тренирам са њима, једноставно зато што ми је то дало прилику да видим у каквој су форми. Не бих тренирао са њима пар дана прије великог меча, али неколико недјеља прије великог турнира, тада бих. Никад нисам ишао на вечеру са њима, док бих сад волио да то радим, да их видим у друштву", истакао је он.
Мари је против свих њих имао негативан скор. Против Федерера 11-14, Ђоковића 11-25, а Надала 7-17.
(б92)
