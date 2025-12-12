Алкарас открио зашто не може бити као Ђоковић

Извор:
Карлос Алкарас је на седам недјеља удаљен од потенцијално историјског успјеха – ако у Мелбурну освоји Аустралијски опен, постаће најмлађи играч у историји који је комплетирао каријерни грен слем, тријумф на сва четири највећа турнира, иако не у низу.
Прије њега, тај подвиг су остварили само Фред Пери, Дон Баџ, Род Лејвер, Рој Емерсон, Андре Агаси, Роџер Федерер, Рафаел Надал и Новак Ђоковић, док је истовремено измакао великанима попут Пита Сампраса, Бјерна Борга, Ивана Лендла, Џимија Конорса и Матса Виландера.
Ђоковић је овдје и даље рекордер – не по годинама када је то постигао, већ као једини у историји који је каријерни грен слем освојио чак три пута. Само он има по најмање три титуле на сва четири велика турнира.
Алкарас, међутим, на преостала три слема побјеђивао је по два пута, док на Род Лејвер арени никада није прошао четвртфинале, упркос чињеници да му бетонска подлога прија.
"Мислим да ми је проблем што је Аустралијан опен на почетку године. Не успијевам да дођем у Мелбурн у правом такмичарском ритму", рекао је Шпанац на конференцији за медије у родној Мурсији, приликом уручења награде за спортисту године.
Он је потом прецизирао на шта мисли.
"Остали тенисери то успијевају, боље се сналазе у таквим приликама. Не играм ја много лоше на почетку године, али ми недостају они мали детаљи. Недостаје ми онај кључни фактор који прави разлику између побједа и пораза", истиче Алкарас.
Статистика га додатно потврђује: број 1 на свијету никада није освајао титуле у Аустралији нити у јануару. Прве побједе обично биљежи средином фебруара, у Јужној Америци или у Ротердаму.
