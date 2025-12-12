Logo
Large banner

Скот Ритер: Кијев губи посљедње утврђене градове, остају без трупа

Извор:

РТ Балкан

12.12.2025

20:39

Коментари:

0
Скот Ритер: Кијев губи посљедње утврђене градове, остају без трупа

Русија је заузела кључне утврђене градове у Донбасу, остављајући Кијев без трупа и територије, рекао је за РТ бивши амерички маринац и обавјештајац Скот Ритер.

Руске снаге су у четвртак потиснуле посљедње украјинске трупе из Северска, упоришта у руској Доњецкој Народној Републици. Ослобађање града отвара пут руском напредовању ка кључним регионалним градовима Краматорску и Славјанску.

Заузимање Северска означава губитак посљедњих украјинских утврђених градова у Донбасу, рекао је Ритер.

"Изгубили су готово цијели свој утврђени појас који је био на снази од 2014, 2015. године", рекао је, додајући да је Украјина изградила "веома јако утврђени појас са међусобно подржавајућим положајима, командним и контролним чворовима и логистичким чворовима".

Ритер је додао да када се изгуби оваква позиција, "није изгубљена само географија".

Интензивне борбе у овим градовима довеле су до великих украјинских жртава и сада нема довољно снага да се попуне празнине које су остале након повлачења, рекао је Ритер, напомињући да се Русија сада окреће ка "Краматорску и Славјанску, посљедња два велика урбана подручја у Донбасу".

Ритер је такође одбацио идеју Владимира Зеленског о референдуму о територијалним уступцима, тврдећи да ће Русија наставити да напредује без обзира на то. Како је оцијенио, Москви нису битне изјаве Зеленског.

Подијели:

Тагови:

Skot Riter

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ЕУ одлучила да замрзне руску имовину на неограничени рок?

Свијет

ЕУ одлучила да замрзне руску имовину на неограничени рок?

2 ч

0
Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?

Свијет

Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија поздравља турску иницијативу за мир у Украјини

10 ч

0
Снажна руска офанзива у УН у корист Срба: На мети Хаг!

Свијет

Снажна руска офанзива у УН у корист Срба: На мети Хаг!

11 ч

1

Више из рубрике

Судница Међународног кривичног суда у Хагу

Свијет

Трамп спрема укидање финансирање међународних судова!

1 ч

0
Стижу нови еври

Свијет

Стижу нови еври

2 ч

0
ЕУ одлучила да замрзне руску имовину на неограничени рок?

Свијет

ЕУ одлучила да замрзне руску имовину на неограничени рок?

2 ч

0
Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?

Свијет

Премијеру "пукао филм" чекајући Путина, па му упао на састанак: Порука Пакистану?

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

31

Возач из БиХ ухваћен са 138 килограма "ултрачистог" кокаина!

21

31

Купио "ролс-ројса" за мале паре, а онда је настао пакао: Када је отворио хаубу, имао је шта да види

21

15

Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

21

09

УЖИВО: Битно, 12.12.2025.

21

05

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner