Русија је заузела кључне утврђене градове у Донбасу, остављајући Кијев без трупа и територије, рекао је за РТ бивши амерички маринац и обавјештајац Скот Ритер.
Руске снаге су у четвртак потиснуле посљедње украјинске трупе из Северска, упоришта у руској Доњецкој Народној Републици. Ослобађање града отвара пут руском напредовању ка кључним регионалним градовима Краматорску и Славјанску.
Заузимање Северска означава губитак посљедњих украјинских утврђених градова у Донбасу, рекао је Ритер.
"Изгубили су готово цијели свој утврђени појас који је био на снази од 2014, 2015. године", рекао је, додајући да је Украјина изградила "веома јако утврђени појас са међусобно подржавајућим положајима, командним и контролним чворовима и логистичким чворовима".
Ритер је додао да када се изгуби оваква позиција, "није изгубљена само географија".
Интензивне борбе у овим градовима довеле су до великих украјинских жртава и сада нема довољно снага да се попуне празнине које су остале након повлачења, рекао је Ритер, напомињући да се Русија сада окреће ка "Краматорску и Славјанску, посљедња два велика урбана подручја у Донбасу".
Ритер је такође одбацио идеју Владимира Зеленског о референдуму о територијалним уступцима, тврдећи да ће Русија наставити да напредује без обзира на то. Како је оцијенио, Москви нису битне изјаве Зеленског.
