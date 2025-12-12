Logo
Стижу нови еври

Извор:

Б92

12.12.2025

19:28

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Од 1. јануара 2026. године сви банкомати у Бугарској ће исплаћивати евре, чиме званично почиње прелазак земље на заједничку европску валуту.

До краја године бугарски лев остаје званична валута у Бугарској, а све трансакције и плаћања могу се безбједно обављати у левима.

Конверзија ће бити бесплатна и после 1. јануара и по истом фиксном курсу, али грађани због гужви не треба да чекају до посљедњег тренутка, напоменуо је члан Управног одбора Удружења банака Бугарске Никола Бакалов.

Бугарски лев биће замјењиван по фиксном курсу: 1 евро = 1,96 лева.

Изглед бугарског евра

Кованица од једног евра приказиваће Ивана Рилског, на новчићу од 2 евра се налази Пајсије Хиландарац, монах који се сматра зачетником бугарског препорода, док ће остале апоене красити Мадарски јахач.

Већ је у оптицају приближно 141 милијарди кованица евра, а ускоро ће бити додате још милијарде из Бугарске.

(б92)

Коментари (0)
