Стижу нови еври

Од 1. јануара 2026. године сви банкомати у Бугарској ће исплаћивати евре, чиме званично почиње прелазак земље на заједничку европску валуту.
До краја године бугарски лев остаје званична валута у Бугарској, а све трансакције и плаћања могу се безбједно обављати у левима.
Конверзија ће бити бесплатна и после 1. јануара и по истом фиксном курсу, али грађани због гужви не треба да чекају до посљедњег тренутка, напоменуо је члан Управног одбора Удружења банака Бугарске Никола Бакалов.
Bulgaria will become the 21st member of the euro area as of 1 January 2026.— EUR-Lex (@EURLex) December 3, 2025
We invite you to explore the new designs of the euro coins issued by Bulgaria. 💶🎉
🇧🇬 https://t.co/QFWeaolzgN#EUROinBulgaria pic.twitter.com/JJxgCRNuWo
Бугарски лев биће замјењиван по фиксном курсу: 1 евро = 1,96 лева.
Кованица од једног евра приказиваће Ивана Рилског, на новчићу од 2 евра се налази Пајсије Хиландарац, монах који се сматра зачетником бугарског препорода, док ће остале апоене красити Мадарски јахач.
Већ је у оптицају приближно 141 милијарди кованица евра, а ускоро ће бити додате још милијарде из Бугарске.
