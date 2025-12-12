Logo
Приморац: Потребно укинути бонска овлаштења

12.12.2025

19:25

Коментари:

0
Бонска овлаштења су главни кривац за одлазак становништва из БиХ, нефункционалност економије и велику етничку нетрпељивост, изјавио је виши научни сарадник у Фондацији "Херитиџ" Макс Приморац.

Он је на међународној конференцији у Загребу посвећеној Дејтонском мировном споразуму подсјетио да се раније у оквиру међународне заједнице говорило о "локалним рјешењима" у БиХ.

"Дејтон је обећавао три једнака народа. То се није десило. Говорили смо о локалним рјешењима. Како можете имати локална рјешења ако локалци немају сувереност, ако је коначан суверенитет у рукама европских дипломата?", упитао је Приморац.

Према његовим ријечима, таква ситуација довела је до тензија и зато се бонска овлаштења морају да "нестану".

Говорећи о ОХР-у, Приморац је напоменуо да се он помиње у Дејтонском мировном споразуму, али као извјештачу или посреднику.

"То су врло важне функције, али је то створило доста негативних ствари. Ако немате изабране лидере у БиХ - власти - шта ћете говорити једни другима када знате да ОХР има задњу ријеч? Онда идете њему да ријешите ствари. Када је Дејтон потписан, имали смо покушај стварања грађанског система `један човјек - један глас`, али то није било то. Добили смо затроване односе три конститутивна народа", рекао је Приморац.

Он је додао да је стање у којем се тренутно налази БиХ лоше и за БиХ и за САД.

Тагови:

Макс Приморац

Дејтонски споразум

