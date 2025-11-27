Федерални медији позивају ОХР да ријеши питање "државне имовине"

27.11.2025
Фамозни Приједлог закона о државној имовини од хитне процедуре завршио је у редовној, па након тога вјероватно у канти за смеће. Бошњаци су тога свјесни због чега у федералним медијима темпирано стижу текстови да је закон у ћорсокаку због чега је вријеме да ОХР ријеши ствар.
У редовној процедури закон који предлажу Бошњаци, српским "не", вјероватно ће бити одбачен. "Не" ће доћи и од ХДЗ-а чиме ће посланици у Представничком дому искористити право да се питају о предложеним законима и да било какво одбијање буде уважено. Због тога сарајевски медији инсистирају да се иде заобилазним путем, односно да ОХР наметне закон чиме ће "не" Срба и Хрвата у БиХ бити занемарено.
И текстовима се напомиње да је једино рјешење интервенција међународне заједнице. Поједностављено, ако Срби и Хрвати нешто не желе, политичко Сарајево преко међународне заједнице покушава да наметне у БиХ.
Притисци из Сарајева нису долазили само кроз медије и политичке актере, него и кроз невладине организације које су протестом испред ОХР-а тражили да се не ублажавају важеће забране располагања државном имовином, него да се донесе "државни закон о имовини".
У овом наративу учествовао је и сам ОХР објављивањем текста "Митови о државној имовини", гдје се релативизује сам проблематика самог закона.
За странке из Републике Српске ствар је јасна - државна имовина не постоји, него припада ентитетима.
Лидер СНСД-а Милорад Додик у јасно је поручио да највећа странка Републике Српске никада неће подржати такав закон и да је имовина "питање живота и смрти".
"Имовина је дефинитивно ријешена Дејтонским споразумом. Ми смо се супротставили Кристијану Шмиту који је хтио да ту имовину централизује, та имовина се неће централизовати и на имовини ће се очигледно распасти БиХ чему се очигледно приближавамо", рекао је Додик.
Да би овакав закон српским ветом у Представничком дому био одбачен, потребни су гласови и опозиције из Републике Српске.
