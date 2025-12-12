Којић: О приједлогу закона о ВСТС без анализе и мишљења стручне јавности

Извор:
СРНА
12.12.2025
16:50
Коментари:0
Посланик СНСД-а Милорад Којић изјавио је данас да је Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету /ВСТС/ БиХ у процедуру упућен у супротности са пословником и под плаштом европских закона без анализе и мишљења стручне јавности и Савјета министара.
- Имамо неозбиљну ситуацију у односу на посланике. Имамо Приједлог закона о ВСТС-у БиХ који је на протокол Парламентарене скупштине БиХ дошао 12. децембра у 10.30 часова, а тај системски закон има 243 члана - рекао је Којић током расправе о хитности процедуре.
Он је упитао предлагаче како су очекивали да посланици од 10.30 часова до расправе прочитају Приједлог закона како би могли дискутовати, указујући да хитан поступак не даје могућност улагања амандмана.
- Системски закон подразумијева шиту стручну расправу правосудне заједнице, а нисам сигуран да је ова верзија прошла. Један члан закона од 243 члана може да промјени суштину функционисања начина именовања носилаца правосудних функција - навео је Којић.
Према његовим ријечима, помињу се и неопходна финансијска средстава за спровођење овог закона који кажу да је потребно око девет милиона КМ.
- Што нас доводи у ситуацију да се не зна одакле ће се обезбиједити средства и да ли могу, што значи да нема мишљења Савјета министара или надлежног Министарства финансија и трезора у везу са овим средствима - напоменуо је Којић.
Он је од предлагача затражио да објасни одребе овог законског акта који се односи на сукоб интереса, попуњавње упражњених позиција и одредбе које се односе на услове за именовања предсједника Суда и главног тужиоца.
- Нисмо имали могућност да прочитамо закон и извршимо анализу. Имајући у виду сљедећу такчку дневног реда потпуно је јасно да овај закон прате измјене Закона о Суду, а те измјене очигледно прате нечији лични интереси смјештања зграде апелационог одјељења Суда БиХ - оцијенио је Којић.
Којић је нагласио да Закон о ВСТС-у није антикоруптивни, каквим га неки представљају, већ је акт којим се регулишу именовања носилаца правосудних институција.
Одговарајући посланику ПДП-а Браниславу Бореновићу на констатацију да је СНСД у Дому народа гласао за исти закон, док је данас против, Којић је упитао зашто је тада ПДП био против, а данас је за и предлаже сличан закон?
- Не знате шта значе поједини чланови закона, већ причате флоскуле и замајавате јавност. Будите досљедни у спровођењу својих политика - поручио је Којић.
Којић је појаснио да се Закон о ВСТС-у односи на носиоце правосудних институција на нивоу БиХ и ентитета, те да нема антирокупциони карактер, нити се по њему процесуира било какав облик корупције, већ се само процесно рјешава питање носилаца правосудних функција.
- Предлагачи треба да дају одговоре шта он све прописује, јер смо га добили прије 3,5 сата - рекао је Којић.
Посланик ПДП-а Бранислав Бореновић указао је да ПДП у Дому народа за сличан закон о ВСТС-у није гласао због тога што је тада недостајао дио који се тиче интегритета правосудних институција и провјере имовине носилаца правосудних функција.
Шеф Клуба посланика СНСД-а Сања Вулић се осврнула на критике и увреде посланика Сабине Ћудић, истичући да данас предложени закони нису писани из пера опозиције у Републици Српској него је то приједлог Кристијана Шмита.
- Наравно да нећемо бити за ово и дозволити било какве манипулације! Нећемо дозволити да се оперу колеге који кажу предложили смо Пале за одјељење апелационог суда. Нећемо да дозволимо да купите пословни простор од вашег активисте Зорана Попића и да ту да смјестите одјељење - рекла је Вулићева, истичући да неће да буде слуга Шмита него грађана Републике Српске.
Вулићева је нагласила да је чиста лаж да СНСД нешто блокира, наводећи да све што је урађено на европском путу резултат рада министара из СНСД-а и ХДЗ-а.
- Ви из "Тројке" нисте урадили ништа зато што не знате да се договарате, већ знате само да одете код Шмита и донесете приједлог закона који је као важан за европски пут - рекла је Вулићева.
Она је подсјетила да је сваки европски закон донесен на основу договора и координације, те да Закон о ВСТС-у није договорен као остали европски закони.
- Када се постигне договор, а институције Републике Српске буду сагласне са свиме што пише, подржаћемо то. Зашто нисте подржали закон о ВСТС за који смо ми гласали? Зато што је за вас писао Шмит и у томе је разлика што се ми договарамо са својим партмерима и слушамо глас грађана, а ви Шмита - поручила је Вулићева.
Посланици Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ нису прихватили да се по хитном поступку разматра Приједлог закона о ВСТС БиХ и о овај законски акт ће се разматрати по скраћеном поступку.
БиХ
2 ч2
БиХ
2 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
19
17
14
17
12
17
06
16
58
Тренутно на програму