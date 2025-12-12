Logo
Large banner

Мушкарац из БиХ прегажен у Салцбургу, полиција тражи свједоке

12.12.2025

23:03

Коментари:

0
Мушкарац из БиХ прегажен у Салцбургу, полиција тражи свједоке
Фото: Pexels

Држављанин Босне и Херцеговине тешко је повријеђен након што на њега налетјела 20-годишња д‌јевојка из Салцбурга, а саме околности удеса су прилично нејасне.

Баш због бројних нејасноћа ове саобраћајне незгоде, данас се огласила салцбуршка полиција тражећи све могуће свједоке који су вид‌јели удес, преносе Независне.

Према изјави д‌јевојке, која је била за воланом, она је око 1:10 возила кроз Итцлингер ка центру Салцбурга када је код уличног броја 7 од‌једном осјетила нешто попут отпора, да јој аутомобил не може даље. Она је претпоставила да је прегазила “нешто”. Међутим, када је изашла из аутомобила, вид‌јела је човјека како лежи под њеним точковима.

Она је полицији дала изјаву да је он вјероватно већ лежао на путу те га вјероватно није примијетила због јаког пљуска и лоше уличне расвјете. Повријеђени 54-годишњи држављанин БиХ је хитно пребачен у болницу, а једино се зна да су у питању теже повреде. Иначе, полиција је на лицу мјеста алкотестирала 20-годишњу д‌јевојку и резултат је био негативан.

Подијели:

Тагови:

Salcburg

nesreća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

Свијет

Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

2 ч

0
Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

Кошарка

Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

2 ч

0
Риба посна трпеза

Здравље

Три врсте хране коју требате јести зими

2 ч

0
Тешка саобраћајна незгода код Јабланице

Хроника

Тешка саобраћајна незгода код Јабланице

2 ч

0

Више из рубрике

Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

Свијет

Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп најутицајнија личност европске политике

3 ч

0
Возач из БиХ ухваћен са 138 килограма "ултрачистог" кокаина!

Свијет

Возач из БиХ ухваћен са 138 килограма "ултрачистог" кокаина!

3 ч

1
Moskva/Kremlj

Свијет

Слуцки: Крађа руске имовине покреће самоуништење ЕУ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Мушкарац из БиХ прегажен у Салцбургу, полиција тражи свједоке

23

02

Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

22

46

Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

22

38

Три врсте хране коју требате јести зими

22

33

Тешка саобраћајна незгода код Јабланице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner