Мушкарац из БиХ прегажен у Салцбургу, полиција тражи свједоке

12.12.2025
23:03
Коментари:0
Држављанин Босне и Херцеговине тешко је повријеђен након што на њега налетјела 20-годишња дјевојка из Салцбурга, а саме околности удеса су прилично нејасне.
Баш због бројних нејасноћа ове саобраћајне незгоде, данас се огласила салцбуршка полиција тражећи све могуће свједоке који су видјели удес, преносе Независне.
Према изјави дјевојке, која је била за воланом, она је око 1:10 возила кроз Итцлингер ка центру Салцбурга када је код уличног броја 7 одједном осјетила нешто попут отпора, да јој аутомобил не може даље. Она је претпоставила да је прегазила “нешто”. Међутим, када је изашла из аутомобила, видјела је човјека како лежи под њеним точковима.
Она је полицији дала изјаву да је он вјероватно већ лежао на путу те га вјероватно није примијетила због јаког пљуска и лоше уличне расвјете. Повријеђени 54-годишњи држављанин БиХ је хитно пребачен у болницу, а једино се зна да су у питању теже повреде. Иначе, полиција је на лицу мјеста алкотестирала 20-годишњу дјевојку и резултат је био негативан.
