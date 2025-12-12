Logo
Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

Извор:

Агенције

12.12.2025

22:46

Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Тренери Партизана и Црвене звезде, Мирко Оцокољић и Саша Обрадовић, изнијели су прве импресије након "вјечитог" дербија у 15. колу Евролиге.

Побједу је однио Партизан резултатом 79:76, и то након што је губио са 16 поена разлике у трећој четвртини.

vasington partizan

Кошарка

Партизан након великог преокрета савладао Звезду

Оцокољић послије меча није успијевао да сакрије узбуђење због побједе остварене на такав начин.

"Осјећај је сјајан. И даље се тресем, оваква крај утакмице је био стресан, али... Добро је, побиједили смо! Не свиђа ми се како смо изгледали у три четвртине, две и по практично нисмо играли добро. Мало смо промијенили одбрану, играчи су се баш трудили и хвала им на томе. На крају смо успјели да побиједимо и то је најбитније, али оно о чему смо причали између треће и четврте четвртине... Баш сам срећан због њих", рекао је Оцокољић.

Мирко Оцокољић

Кошарка

Ко је Мирко Оцокољић, нови тренер Партизана?

Упитан је и о преокрету четвртој четвртини.

"Покушавали смо да казним свич одбрану Звезде на један начин, онда смо покушали то да промијенимо... Нисмо шутирали добро три четвртине, а онда смо погодили неке шутеве на крају и... Хвала Богу, пронашли смо начин - то је најбитније".

Његов велики пријатељ, али ове вечери ривал на терену, Саша Обрадовић, био је врло кратак након болног пораза.

"Они су побиједили, ми изгубили. Били су бољи, а ми изгубили", рекао је тренер Црвене звезде.

Мирко Оцокољић

КК Партизан

