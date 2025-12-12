Оцокољић: "Још увијек се тресем!" – Обрадовић никад краћи

Извор:
Тренери Партизана и Црвене звезде, Мирко Оцокољић и Саша Обрадовић, изнијели су прве импресије након "вјечитог" дербија у 15. колу Евролиге.
Побједу је однио Партизан резултатом 79:76, и то након што је губио са 16 поена разлике у трећој четвртини.
Оцокољић послије меча није успијевао да сакрије узбуђење због побједе остварене на такав начин.
"Осјећај је сјајан. И даље се тресем, оваква крај утакмице је био стресан, али... Добро је, побиједили смо! Не свиђа ми се како смо изгледали у три четвртине, две и по практично нисмо играли добро. Мало смо промијенили одбрану, играчи су се баш трудили и хвала им на томе. На крају смо успјели да побиједимо и то је најбитније, али оно о чему смо причали између треће и четврте четвртине... Баш сам срећан због њих", рекао је Оцокољић.
Упитан је и о преокрету четвртој четвртини.
"Покушавали смо да казним свич одбрану Звезде на један начин, онда смо покушали то да промијенимо... Нисмо шутирали добро три четвртине, а онда смо погодили неке шутеве на крају и... Хвала Богу, пронашли смо начин - то је најбитније".
Његов велики пријатељ, али ове вечери ривал на терену, Саша Обрадовић, био је врло кратак након болног пораза.
"Они су побиједили, ми изгубили. Били су бољи, а ми изгубили", рекао је тренер Црвене звезде.
