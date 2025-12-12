Logo
Партизан након великог преокрета савладао Звезду

АТВ

12.12.2025

22:33

0
Партизан након великог преокрета савладао Звезду
Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Кошаркаши Партизана савладали су Црвену звезду у првом овосезонском вјечитом дербију у оквиру Евролиге резултатом 79:76.

Црвено-бијели су водили 14 разлике у посљедњој четвртини, али су црно-бијели на крају су дошли до тријумфа послије великог преокрета.

Црвена звезда је сада на скору од девет побједа и шест пораза и држи седму позицију на табели, док је Партизан на шест побједа и девет пораза и налази се на 14. мјесту.

У побједничком тиму Нвора је имао 20 поена, док је Батлер додао 20. Код Партизана бољи од осталих је био Двјен Вашингтон са 25 поена, Бонга је уписао 16, а Џонс 15 поена.

КК Партизан

КК Црвена звезда

