Партизан након великог преокрета савладао Звезду

Кошаркаши Партизана савладали су Црвену звезду у првом овосезонском вјечитом дербију у оквиру Евролиге резултатом 79:76.
Црвено-бијели су водили 14 разлике у посљедњој четвртини, али су црно-бијели на крају су дошли до тријумфа послије великог преокрета.
Црвена звезда је сада на скору од девет побједа и шест пораза и држи седму позицију на табели, док је Партизан на шест побједа и девет пораза и налази се на 14. мјесту.
У побједничком тиму Нвора је имао 20 поена, док је Батлер додао 20. Код Партизана бољи од осталих је био Двјен Вашингтон са 25 поена, Бонга је уписао 16, а Џонс 15 поена.
