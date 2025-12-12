Гробари у трансу због Лесорове жене кад се окренула и показала шта има на леђима капута

Извор:
Телеграф
12.12.2025
21:15
Коментари:0
Право гротло направљено је у Београдској арени на вјечитом дербију гдје се у 15. колу Евролиге састају Партизан и Црвена звезда, а у хали је и много познатих лица.
Гробаре је посебно одушевио долазак породице Матијаса Лесора, ту су његова супруга Трејси, као и син Матсон и кћерка Мејси.
Лесорова супруга је специјално због дербија допутовала из Атине да би бодрила црно-бијеле и у прошлости се често истицала подршком према црно-бијелима, али и прозивкама на рачун вјечитих ривала.
Овога пута је Трејси Лесор стајлингом одушевила Гробаре. Наиме, она је дошла одевена у капуту са ликом Жељка Обрадовића.
Обрадовић је управо послије меча против Панатинаикоса напустио Партизан, а навијачи су то тешко поднијели. Трејси је овим стајлингом стала уз бившег тренера и додатно одушевила Гробаре.
(Телеграф)
