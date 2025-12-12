Мохамед Салах се враћа у екипу Ливерпула

Извор:
12.12.2025
Мохамед Салах вратио се у састав Ливерпула уочи дуела против Брајтона.
Након позитивних разговора с тренером Арнеом Слотом, Египћанин ће у суботу поново конкурисати за минутажу.
Ипак, према информацијама новинара Пола Џојса, тензије нису потпуно нестале. Клуб ће интерно расправљати о Салаху током његовог боравка на Афричком купу нација, на који одлази одмах послије меча с Брајтоном.
Сукоб је ескалирао прошлог викенда када је Салах трећи пут заредом остао на клупи, а други пут без уласка у игру. Након тога је поручио да је „бачен под аутобус“ и да више „нема однос“ са Слотом. Клуб га је због тог иступа изоставио с путовања на гостовање Интеру у Лиги првака.
