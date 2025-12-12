Преминуо Чузо

Извор:
Тужне вијести стижу нам из свијета фудбала. Некадашњи шпански фудбалер, Антонио Гонзалес Алварез, познатији као Чузо преминуо је у 85. години преноси шпански Ас.
Он је био први човек из Малаге који је носио дрес фудбалске репрезентације Шпаније, а то се догодило 30. октобра 1960. године против Аустрије на познатом стадиону "Пратер" заједно са неколико чувених играча из те генерације попут Луиса дел Сола, Чуса Переду, Алфреда ди Стефана...
Чудо је у Атлетико Мадрид стигао са свега 17 година, а његов деби је сам по себи био необичан, што је и он описао у једном интервјуу за Ас.
- Био сам први такав случај, јер до тада није било могуће играти у Првој лиги прије 18. године, већ само за јуниоре. Предсједник Федерације Шпаније, Лафуенте Чаос и председник Атлетика, Хавијер Барос су то ријешили. Било је невјероватно дијелити свлачионицу са сјајним играчима као што су Пазос, Ривиља, Калехо, Вава... Атлетико је тада имао изванредан тим - рекао је он за живота.
Једна од слика по којој ће остати упамћен јесте она из 1957. године када је као јуниор остао да лежи на трави у сузама, пошто се онесвестио.
La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de Antonio González 'Chuzo'. El malagueño militó en nuestro equipo entre los años 1957-1963, jugando un total de 142 partidos y conquistando dos Copas y una Recopa de Europa. Siempre estarás en nuestros corazones 🖤 pic.twitter.com/yHZ8QA7sjg— Atlético de Madrid (@Atleti) December 11, 2025
- Мислим да ме је АБЦ ставио на насловну страну. Одиграли смо сјајан турнир и Аустрија је била најлакши ривал, али су нас побједили. Остао сам да лежим на трави у сузама и мислио сам да сам се онесвестио. Био је то велики ударац - додао је Чузо за живота, који је одиграо девет утакмица за јуниорску репрезентацију Шпаније.
Са црвено-бијелима је одиграо и полуфинале Купа шампиона против Реал Мадрида, који је тада био првак Европе. Чузо је постигао гол на Бернабеуу у двомечу који је на крају одлучен трећом, драматичном утакмицом мајсторице која је припала Мадриђанима. За тај дуел имали су премију од 50.000 пезета, што је за то вријеме био озбиљан новац.
Са Атлетиком Мадрид освојио је два Купа краља (оба пута победом против Реал Мадрида на Бернабеуу) и још један трофеј, Куп побједника купова (против Фиорентине).
