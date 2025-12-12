Logo
Маричић: Приходи до сада за 10 одсто виши него лани

Маричић: Приходи до сада за 10 одсто виши него лани

Директор Пореске управе Републике Српске Горан Маричић изјавио је да је до 8. децембра наплата пореских прихода достигла четири милијарде 155 милиона КМ, што је за 10 одсто више него у истом периоду прошле године.

- Ми смо почетком децембра већ прешли прошлу годину када је ријеч о укупној наплати - рекао је Маричић.

Он је навео да су директни порези већи пет одсто, порези на доходак 16 одсто, а порез на непокретности 12 одсто.

- Код доприноса 10 одсто је више наплаћено него прошле године – двије милијарде и 640 милиона КМ укупна је наплата - истакао је Маричић за Срну.

Маричић је рекао да је Пореска управа ове године извршила 3.650 контрола, током њих утврдила 19,5 милиона КМ нових пореских обавеза, те у 3.695 контрола фискалних каса открила око 2.000 неправилности.

Говорећи о сивој економији, Маричић је указао да Управа спроводи низ појачаних контрола, те истакао да нова фискализација значајно утиче на сузбијање сиве економије.

- Податак од 70 одсто више пријављеног прихода преко фискалних каса указује колико је могуће да је смањена та сива зона - рекао је Маричић.

Он је напоменуо да дигитални алати, укључујући "Електронско сандуче", повећавају транспарентност и ефикасност Управе.

Маричић је нагласио да стабилизација политичких прилика даје оптимизам за економски раст и веће јавне приходе.

