Маричић: Приходи до сада за 10 одсто виши него лани

СРНА
12.12.2025
15:57
Директор Пореске управе Републике Српске Горан Маричић изјавио је да је до 8. децембра наплата пореских прихода достигла четири милијарде 155 милиона КМ, што је за 10 одсто више него у истом периоду прошле године.
- Ми смо почетком децембра већ прешли прошлу годину када је ријеч о укупној наплати - рекао је Маричић.
Он је навео да су директни порези већи пет одсто, порези на доходак 16 одсто, а порез на непокретности 12 одсто.
- Код доприноса 10 одсто је више наплаћено него прошле године – двије милијарде и 640 милиона КМ укупна је наплата - истакао је Маричић за Срну.
Маричић је рекао да је Пореска управа ове године извршила 3.650 контрола, током њих утврдила 19,5 милиона КМ нових пореских обавеза, те у 3.695 контрола фискалних каса открила око 2.000 неправилности.
Говорећи о сивој економији, Маричић је указао да Управа спроводи низ појачаних контрола, те истакао да нова фискализација значајно утиче на сузбијање сиве економије.
- Податак од 70 одсто више пријављеног прихода преко фискалних каса указује колико је могуће да је смањена та сива зона - рекао је Маричић.
Он је напоменуо да дигитални алати, укључујући "Електронско сандуче", повећавају транспарентност и ефикасност Управе.
Маричић је нагласио да стабилизација политичких прилика даје оптимизам за економски раст и веће јавне приходе.
