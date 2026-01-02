Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

Извор:
Б92
02.01.2026
08:46
Кина од 1. јануара уводи порез од 13 одсто на продају контрацептивних средстава, док ће службе за бригу о дјеци бити ослобођене пореза, у оквиру настојања друге економије свијета да повећа стопу наталитета.
У оквиру реформе пореског система, која је најављена крајем прошле године, биће уклоњене многе пореске олакшице уведене од 1994. године, када је Кина још увијек примјењивала вишедеценијску политику о једном дјетету, преноси Би-би-си.
Пореза на додату вриједност (ВАТ) биће такође ослобођене службе за бригу о старијима, као и службе за организовање вјенчања.
Суочен са све старијом популацијом и успореним растом економије, Пекинг је настојао да подстакне што више младих на склапање брака и заснивање породице, наводи Би-би-си.
Званични подаци показују да је број становника у Кини опао трећу годину за редом, при чему је у 2024. рођено само 9,54 милиона беба.
То је само половина од броја беба рођених прије једне деценије, када је Кина почела да укида прописе о томе колико дјеце може да има једна породица.
Порез на контрацептивна средства изазвао је, међутим, забринутост због пораста броја нежељених трудноћа и обољевања од ХИВ вируса, наводи британски јавни сервис.
Неки су истовремено указали да је потребно много више од скупих презерватива да се млади убиједе да имају дјецу.
Кина је једна од земаља са највишим трошковима подизања дјеце, показује извјештај Института за истраживање популације ЈуВа у Пекингу.
У студији се додаје да су ови трошкови додатно повећани услед високих школарина и изазова родитељства са којима су суочене запослене жене.
Успоравање економског раста допринело је томе да се посебно млади осећају мање сигурно у вези са својом будућношћу, наводи Би-би-си.
Истовремено, и земље на Западу, као и оне у региону, попут Јужне Кореје и Јапана, такође улажу напоре да повећају стопу наталитета, подсећа британски јавни сервис.
(б92)
Тренутно на програму