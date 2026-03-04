Електрокрајина одговорила на ријалити Кресојевића и Дринића: Слиједи велика обнова

Аутор:АТВ
04.03.2026
14:17
Коментари:2
"Електрокрајина" осудила је данас, како су навели, ријалити програм који су, зарад личне и партијске промоције, организовали високи функционери ПДП-а Бојан Кресојевић и Небојша Дринић, испред сједишта овог предузећа у Бањалуци.
Из овог предузећа кажу да медијски перформанси опозиционих функционера представљају класичну политичку злоупотребу реалних проблема и потреба мјештана појединих бањалучких насеља у сврхе покушаја прикупљања јефтиних политичких поена.
"Управа Електрокрајине предвођена в.д. директором Сашом Поповићем је у протеклих мјесеци разговарала са мјештанима и представницима многих приградских и сеоских бањалучких мјесних заједница о стању дистрибутивне мреже и плановима унапређења поузданости испоруке електричне енергије", поручили су из предузећа и додали:
"Остајемо отворени за даље разговоре са свим легитимним представницима мјештана, члановима савјета мјесних заједница, како на подручју Града Бањалука, тако и других локалних заједница на подручју Електрокрајине".
Подсјећају да у другој половини 2026. године започиње велики пројекат реконструкције дистрибутивне мреже који ће обухватити и руралне подручја Бањалуке.
"Реконструкције средњенапонске и нисконапонске мреже ће се наредних година одвијати плански и фазно у свим приградским и сеоским рејонима Крупе на Врбасу, Мањаче, Бронзаног Мајдана, Пискавице и Поткозарја, као и других градова и општина крајишке регије. Електрокрајина ће у обнову и развој мреже инвестирати властита и кредитна средства у вриједности од неколико десетина милиона КМ, чиме ће се обезбиједити далеко стабилније и поузданије напајање електричном енергијом", кажу у Електрокрајини.
Најавили су и разговоре са легитимним представницима мјештана, како у просторијама "Електрокрајине" тако и њиховим локалним срединама, гдје би их детаљно упознали са планом обнове мреже и унапређења квалитета испоруке електричне енергије.
"Одбацујемо настојања да се под плаштом наводне забринутости за проблеме мјештана, организују страначке ријалити представе опозиционих функционера и активиста", закључују у предузећу.
