'ПарлАТВмент': Дан жена

04.03.2026
15:16
'ПарлАТВмент' у сусрет Дану жена - Од Кларе Цеткин до хероина савременог доба у којем инстант медији неријетко промовишу насиље, намећу ултиматуме понашања, вјештацке естетске интервенције које утичу на број лајкова.
Гдје је 8. марта жена у свијету којим влада правило: Ко је јачи - има више?
Емисију уређује Предраг Ћурковић.
‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.
