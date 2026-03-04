Logo
Large banner

'ПарлАТВмент': Дан жена

Извор:

АТВ

04.03.2026

15:16

pr id parla
Фото: atv

'ПарлАТВмент' у сусрет Дану жена - Од Кларе Цеткин до хероина савременог доба у којем инстант медији неријетко промовишу насиље, намећу ултиматуме понашања, вјештацке естетске интервенције које утичу на број лајкова.

Гдје је 8. марта жена у свијету којим влада правило: Ко је јачи - има више?

Емисију уређује Предраг Ћурковић.

‘ПарлАТВмент' четвртак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Парламент

Предраг Ћурковић

Large banner

Више из рубрике

Битно: Предузетништво жена

Емисије

Битно: Предузетништво жена

4 ч

0
Битно: Вантјелесна оплодња

Емисије

Битно: Вантјелесна оплодња

1 д

0
Предавање Мајкла Т. Флина, америчког генерала и бившег савјетника за националну безбједност

Емисије

Пренос: Предавање Мајкла Т. Флина

1 д

0
У првом плану: Горан Селак

Емисије

У првом плану: Горан Селак

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner