Битно: Предузетништво жена

Извор:
АТВ
04.03.2026
12:38
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о женском предузетништву.
За 'Битно' говоре: Жана Арсић, предсједник Подручне коморе самосталних предузетника Бањалука, Оливера Радић, Савез за предузетништво жена при Привредној комори Републике Српске, Бранислава Симанић, директор Сектора за предузетништво Привредне коморе Србије и Николина Јовић, предузетница.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
