Logo
Large banner

Битно: Предузетништво жена

Извор:

АТВ

04.03.2026

12:38

Битно: Предузетништво жена
Фото: атв

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о женском предузетништву.

За 'Битно' говоре: Жана Арсић, предсједник Подручне коморе самосталних предузетника Бањалука, Оливера Радић, Савез за предузетништво жена при Привредној комори Републике Српске, Бранислава Симанић, директор Сектора за предузетништво Привредне коморе Србије и Николина Јовић, предузетница.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Битно

АТВ

Драгана Божић

Large banner

Више из рубрике

Битно: Вантјелесна оплодња

Емисије

Битно: Вантјелесна оплодња

1 д

0
Предавање Мајкла Т. Флина, америчког генерала и бившег савјетника за националну безбједност

Емисије

Пренос: Предавање Мајкла Т. Флина

1 д

0
У првом плану: Горан Селак

Емисије

У првом плану: Горан Селак

2 д

0
Друга шанса: Могу ли увјерења донијети мир и слободу?

Емисије

Друга шанса: Могу ли увјерења донијети мир и слободу?

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner