Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

Извор:
Танјуг
02.01.2026
08:53
Коментари:0
Руска противваздушна одбрана (ПВО) оборила је 64 украјинска дрона током ноћи изнад 10 руских региона, саопштило је јутрос Министарство одбране Русије.
У саопштењу се прецизира да је 20 украјинских дронова оборено изнад Самарске области, а по осам изнад Вороњешке и Саратовске области.
Истиче се да је седам дронова оборено изнад Московске области, укључујући пет дронова који су летјели ка престоници, пренијела је агенција РИА Новости.
Наводи се и да је по шест украјинских дронова оборено изнад Рјазањске и Ростовске области, три изнад Тулске, два изнад Белгородске и по један изнад Курске, Калушке, Пензенске и Тамбовске области.
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
58
11
48
11
42
11
37
11
35
Тренутно на програму