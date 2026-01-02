Logo
Large banner

Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

Извор:

Танјуг

02.01.2026

08:53

Коментари:

0
Руска ПВО оборила 64 украјинска дрона током ноћи

Руска противваздушна одбрана (ПВО) оборила је 64 украјинска дрона током ноћи изнад 10 руских региона, саопштило је јутрос Министарство одбране Русије.

У саопштењу се прецизира да је 20 украјинских дронова оборено изнад Самарске области, а по осам изнад Вороњешке и Саратовске области.

Истиче се да је седам дронова оборено изнад Московске области, укључујући пет дронова који су летјели ка престоници, пренијела је агенција РИА Новости.

Наводи се и да је по шест украјинских дронова оборено изнад Рјазањске и Ростовске области, три изнад Тулске, два изнад Белгородске и по један изнад Курске, Калушке, Пензенске и Тамбовске области.

Подијели:

Тагови:

dronovi

PVO

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се организатор којег је Ђогани оптужио да је побјегао са парама: "У Хитној сам, бојим се да ћу умријети"

Сцена

Огласио се организатор којег је Ђогани оптужио да је побјегао са парама: "У Хитној сам, бојим се да ћу умријети"

3 ч

0
Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

Свијет

Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

3 ч

0
Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

Република Српска

Станковић: У плану успостављање система масовне процјене вриједности непокретности

3 ч

0
Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико

Друштво

Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико

3 ч

0

Више из рубрике

Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

Свијет

Борба за наталитет преко пореза на контрацепцију

3 ч

0
Швајцарска прогласила петодневну жалост

Свијет

Швајцарска прогласила петодневну жалост

3 ч

1
Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

Свијет

Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!

14 ч

0
Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Свијет

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

11

48

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

11

42

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

11

37

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

11

35

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner