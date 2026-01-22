Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

22.01.2026
Фудбалери Црвене звезде побиједили су у Шведској Малме резултатом 1:0, у мечу седмог кола лигашког дијела Лиге Европе и изборили су пласман у нокаут фазу.
Једини погодак постигао је Василије Костов на асистенцију Марка Арнаутовића у 16. минуту.
Познато је да најбољих 16 тимова Лиге Европе иде директно у осмину финала, док ће екипе од 17. до 24. позиције играти плеј-оф за осмину финала. Свакако ће имати два меча више, 19. и 26. фебруара су термини. Јасно је да би то било добро избјегнути.
Звезда би то лако могла да избјегне послије одличног издања у Шведској, док у посљедњем колу за седам дана на Маракани игра против Селте.
Наредни меч Звезда игра 29. јануара на Маракани, када ће угостити Селту. Црвено-бијели су тренутно на деветој позицији, с тим што треба узети у обзир да ће се табела мијењати, с обзиром на то да има велики број мечева од 21 час.
