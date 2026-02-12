Медицинска сестра открила шта пацијенти најчешће кажу пред смрт

Извор:
Жена Блиц
12.02.2026
21:56
Коментари:0
Тема посљедњих тренутака живота одувијек је будила радозналост, страх и бројна питања на која ни медицина ни наука немају увек јасан одговор. Искуства љекара и медицинских сестара, који су свакодневно уз најтеже болеснике, често отварају простор за размишљање не само о физичкој смрти, већ и о психолошким и духовним аспектима умирања.
Такву расправу на друштвеним мрежама покренуло је свједочење једне медицинске сестре са одјељења интензивне његе, која је подијелила шта пацијенти често говоре непосредно прије смрти.
Фудбал
Пријетње: Навијачи Жељезничара никад срамотније скандирали
Медицинска сестра са одјељења интензивне његе изазвала је лавину емоција и забринутост на друштвеним мрежама откривајући, како тврди, шта јој пацијенти говоре непосредно прије него што умру. Њено свједочење, које је објављено у видеу-снимку и брзо постало вирално, отворило је дискусију о духовној димензији смрти и људског постојања.
Корисница по имену Кирсти Роб, која каже да већ четири године ради као медицинска сестра на интензивној њези, рекла је да "свака особа која умире каже потпуно исту ствар". Како је описала у видеу који је поставила на ТикТок, њени пацијенти кажу: "Можете ли, молим вас, рећи мојој породици да их волим? Не осјећам се добро. Знам да ћу умријети."
Према њеним ријечима, људи знају да им је крај близу због менталне промјене коју, како је рекла, "нико не може да објасни". Нагласила је да витални знаци пацијента могу бити стабилни и да се њихова клиничка слика можда није промијенила, а да нема ничега што указује на непосредну опасност да ће их то убити. Ипак, како је тврдила, у сваком случају, без обзира на почетни разлог за пријем у болницу, ови пацијенти на крају умиру.
Хроника
У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца
Кирсти Роб је рекла да без обзира на то који се лијекови дају, које се мјере предострожности предузимају или које се медицинске процедуре спроводе, "у тренутку када се догоди ова унутрашња промјена, када дух 'викне' и каже особи 'имаш још једну шансу, ово је твоја посљедња', тада она увијек умире", рекла је, бризнувши у плач током снимка. Затим је упозорила своје пратиоце, позивајући их да престану да се "играју" са својим животима и да се фокусирају на њихово дубље значење.
"Сви смо се заплели у све те глупости... и разумијем то, јер ме понекад увлачи", рекла је. Нагласила је да живот „није намијењен да буде бескрајна потрага за стварима“, већ "да се доживи, цијени и истражује", додајући да "ваш дух зна да сте повезани са нечим дубљим од онога што нам је речено".
Друштво
Већи дио Крајине остаје без електричне енергије
Видео је изазвао бурне реакције других корисника на платформи, а неколико њих је рекло да су имали слична искуства. "Као бивша медицинска сестра хосписа, у праву је", написао је један корисник, док је други коментарисао да се „о духовности у здравству не говори толико колико би требало".
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму