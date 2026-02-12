Logo
Рођени у овим знаковима нека се припреме: Чека их тежак период

Извор:

Крстарица

12.02.2026

19:25

Рођени у овим знаковима нека се припреме: Чека их тежак период
Фото: Pexels

Да ли сте икада имали осјећај да вам све иде низбрдо, иако сте се трудили да држите све под контролом? Е, па, за три знака хороскопа предстоји управо такав период. Није крај свијета, али захтијева опрез, планирање и мало стрпљења.

Рак – Емоције на ивици експлозије

Раковима фебруар доноси емотивне турбуленције. Ситнице могу прерасти у велике сукобе, а неспоразуми с драгим људима биће чешћи него иначе. Ако се осјетите преплављено, сјетите се – пауза није луксуз, већ нужност.

Рашо Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Побједа Карана - доказ да су грађани спремни да бране Српску

Практичан савјет: Прије него што реагујете импулсивно, дубоко удахните и запишите своја осјећања. Понекад папир боље разумије него особа до које вам је стало.

Вага – Финансијски стрес вреба

Ваге, припремите се на мале непредвиђене трошкове. Фебруар може донијети ситуације које ће тестирати вашу финансијску дисциплину. Али хеј, то је лекција – не катастрофа. Осјећај несигурности неће трајати вјечно.

Практичан савјет: Направите „резервни план“ за непланиране издатке. Мали кораци сада штите вас од великих проблема касније.

zajednicke institucije

БиХ

Хоће ли БиХ поново на сиву листу Манивала?

Шкорпија – Радни изазови и притисак

Шкорпије ће осјетити терет посла јаче него иначе. Рокови, одговорности, захтјеви… све може дјеловати претешко. Али знате шта? Ово је прилика да покажете колико сте истрајни и фокусирани.

Практичан савјет: Организујте дан по приоритетима и немојте преузимати више него што реално можете да завршите. Границе су здраве.

Taksi

Србија

Таксиста доживио инфаркт током вожње: Закуцао се у два аутомобила, па ударио у бандеру

Тежак фебруар није казна – већ можда и прилика да ојачате. Рак, Вага и Шкорпија, ово је мјесец који тестира вашу стрпљивост, планирање и контролу емоција. Ако останете фокусирани и пажљиви, иза изазова вас чека лекција и искуство које ће вам користити мјесецима. Запамтите – несрећа је често само маска иза које се крије раст.

