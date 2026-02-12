Отвара се Клинике за онкологију и хематологију: Погледајте како изгледа

Аутор:Теодора Беговић
Клиника за онкологију и хематологију на УКЦ-у Републике Српске биће отворена у петак.
Ријеч је о инвестицији вриједној 60 милиона марака, са више од 10 хиљада квадратних метара савременог простора намијењеног лијечењу онколошких и хематолошких пацијената, уз палијативну његу.
У објекту су предвиђени болнички капацитети, дневна болница и савремена радиотерапија. Надлежни истичу да ће нови простор омогућити боље услове лијечења пацијената и организованији рад здравственог особља. Након свечаног отварања, слиједи фаза пресељења клиника и почетак пријема пацијената у новом простору.
Нова клиника за онкологију и хематологију поставиће нови стандард у лијечењу најтежих обољења. Покренуће се нове терапијске и дијагностичке процедуре, али и Центар за терапију бола.
"Оно што бих нагласио и што је заиста битно јесте Центар за терапију бола и сам тај центар представљаће један нови стандард лијечења пацијената који су изузетно тешког здравственог стања и та терапија бола представља етнички, хумани и стручни норматив гдје се заиста морамо посветити бризи за ове пацијенте. Сам објекат има 370 кревета, двије дневне болнице. Саставни дио овог објекта биће и пулмолошка онкологија гдје постижемо додатне капацитете на клиници за пулмологију", рекао је Никола Шобот, директор УКЦ-а Републике Српске.
Унапређењем капацитета Универзитетско клиничког центра Републике Српске добијамо нова и савремена одјељења што је значајно за цијели здравствени систем Српске, истиче ресорни министар, Ален Шеранић.
"Морамо да направимо један координацијски механизам унутар система како би сви ти људи адекватно добили одређену услугу. Циљ је стандардизација услуге, да покушамо да, тамо гдје је могуће, обезбиједимо исти квалитет услуге за пацијенте и у Требињу, и у Фочи, а и овдје у Бањалуци. С друге стране, сам капацитет онкологије ће бити изузетно значајан и због образовања и едукације кадрова, не само докторског, него и сестринског кадра", каже Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Нажалост, из године у годину расте број онколошких пацијената. Отварање ове клинике значиће свим пацијентима, али и медицинском особљу. Бржим, лакшим и савременијим путем пружиће лијечење пацијентима са најтежим обољењима.
