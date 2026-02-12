Сутра је петак 13. - ево зашто се сматра најбаксузнијим даном

Извор:
Сутра је петак 13. за који многи кажу да је најбаксузнији дан. О овом дану су снимљени бројни хорор филмови и испричана бројна предања. Вјеровање доноси несрећу никада није искоријењено.
Број 13 се још од давнина сматрао несрећним јер долази одмах послије броја 12, који се у многим културама сматра „савршеним“ и потпуним бројем. Имамо 12 мјесеци у години, 12 хороскопских знакова, 12 апостола, 12 богова на Олимпу… Када се том „савршенству“ дода још један, настаје 13 – број који симболично нарушава ред и равнотежу.
У хришћанској традицији додатну тежину даје Посљедња вечера, на којој је за столом сједило 13 људи – Исус и његових 12 апостола. Вјерује се да је Јуда, који је издао Исуса, био тринаести за столом.
Петак је такође кроз историју добијао негативну симболику. Према хришћанском вјеровању, Исус је разапет управо у петак. У средњем вијеку, петак се често сматрао неповољним даном за започињање важних послова, путовања или вјенчања.
Један од догађаја који је додатно учврстио репутацију петка 13. десио се 13. октобра 1307. године, када је француски краљ Филип 4 наредио хапшење темплара. Многи вјерују да је управо тај датум допринио повезивању петка 13. са несрећом и прогонима.
Страх од петка 13. има чак и име – параскевидекатриафобија. Психолози објашњавају да људи тог дана чешће примјећују негативне догађаје јер их очекују. Ако се нешто лоше деси, лако ће то приписати „баксузном датуму“, док ће позитивне ствари занемарити.
Занимљиво је да у неким културама други бројеви важе за несрећне – на примјер, број 4 у источноазијским земљама, јер звучи слично као ријеч „смрт“.
