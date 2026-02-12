Радикалан потез: Желе да ограниче број становника

Извор:
АТВ
12.02.2026
20:30
Коментари:0
Швајцарска ће одржати гласање о радикалном приједлогу којим би се број становника ограничио на 10 милиона, потезу који би могао угрозити кључне споразуме с Европском унијом и ограничити приступ твртки квалификованој страној радној снази.
Иницијатива, која је прикупила потребних 100.000 потписа како би се према швајцарском систему директне демократије расписао национални референдум, има подршку снажне десне Швајцарске народне странке (СВП) и о њој ће се гласати средином јуна, објавила је влада у сриједу.
Приједлогом се тражи да се број сталних становника Швајцарске ограничи на највише 10 милиона до 2050, те да се покрену мјере ако број становника прије тога премаши 9,5 милиона.
Регион
Млади доктор (29) пронађен мртав
Те би мјере укључивале ограничавање броја у подручјима азила и спајања породица, пише "Фајненшел Тајмс".
Тренутно Швајцарска има 9,1 милион становника и висок ниво имиграције, подстакнут високим платама и квалитетом живота. Према званичним подацима, странци чине 27 одсто становништва, што је један од највећих удјела у Европи, а број становника порастао је око 25 одсто од 2000. године, знатно више него у већини сусједних земаља.
Референдум долази у тренутку ширег раста незадовољства високом имиграцијом широм Европе, гдје забринутост због притиска на становање, јавне услуге и тржиште рада подстиче раст подршке крајње десним странкама које заговарају строже контроле миграција.
Унутар земље подршка гласању је значајна, уз растућу фрустрацију због недостатка станова и, како заговорници тврде, “неконтролисане имиграције”.
СВП, највећа странка у земљи, сматра да “експлозија становништва” преоптерећује инфраструктуру, штети околини и додатно подиже најамнине.
Градови и општине
Градска Скупштина јасна: Помоћ Водоводу може, али не и поскупљење воде
“Након прилива више од 180.000 људи у једној години, коначно се мора предузети акција”, поручила је странка која активно води кампању за тзв. “иницијативу одрживости”.
Недавно истраживање агенције "ЛиВас" на узорку од више од 10.000 испитаника показало је да 48 одсто подржава приједлог, што упућује на тијесно гласање.
Ако број становника премаши 10 милиона, влада би према приједлогу морала искористити све расположиве политичке инструменте како би га смањила, укључујући поновно преговарање или раскид међународних споразума који потичу раст становништва, попут споразума о слободном кретању људи између Швајцарске и ЕУ.
Међутим, иницијатива не предвиђа детаљан систем квота или управљања миграцијама — намеће само строги горњи лимит, што би, упозоравају стручњаци, практично значило готово потпуни прекид додатне имиграције радне снаге након достизања тог прага.
Свијет
Скандал у ЕУ: Комисија на мети полиције
Ако приједлог буде прихваћен, могао би имати далекосежне посљедице за глобално оријентисане компаније у земљи, од прехрамбеног дива Нестлеа до фармацеутских компанија Новартис и Роше, које се увелико ослањају на страни таленат.
Пословно удружење "Економисвис" назвало је приједлог “иницијативом хаоса” и упозорило да се швајцарске компаније ослањају на раднике из ЕУ и Европског удружења слободне трговине (ЕФТА) како би попуниле радна мјеста.
Без њих би, наводе, компаније могле преселити пословање у иностранство, изгубити пореске приходе, успорити иновације и смањити ниво услуга, преноси "Форбс".
Најновије
Најчитаније
21
48
21
43
21
38
21
33
21
27
Тренутно на програму