Шведска шаље борбене авионе и ренџере на Гренланд

12.02.2026
17:32
Коментари:0
Шведски борбени авиони надлијетаће подручје Арктика, а шведски ренџери ће бити послати на Гренланд, у оквиру мисије НАТО-а "Арктички чувар", изјавио је шведски премијер Улф Кристерсон.
"То ојачава застрашивање, штити наше заједничке интересе и доприноси стабилности у региону који је кључан за европу и трансатлантску сарадњу", рекао је Кристерсон.
Регион
Возачи млађи од 21 године неће моћи да возе од поноћи до пет сати ујутру
Он је најавио да ће у мисији "Арктички чувар" првобитно учествовати авион "ЈАС 39 грипен", у подручју око Исланда и Гренланда, јавио је Ројтерс.
Свијет
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
1 ч0
Сцена
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
32
18
27
18
18
18
17
18
04
Тренутно на програму