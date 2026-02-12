Logo
Шведска шаље борбене авионе и ренџере на Гренланд

12.02.2026

17:32

Гренланд зима
Фото: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka)

Шведски борбени авиони надлијетаће подручје Арктика, а шведски ренџери ће бити послати на Гренланд, у оквиру мисије НАТО-а "Арктички чувар", изјавио је шведски премијер Улф Кристерсон.

"То ојачава застрашивање, штити наше заједничке интересе и доприноси стабилности у региону који је кључан за европу и трансатлантску сарадњу", рекао је Кристерсон.

Регион

Регион

Возачи млађи од 21 године неће моћи да возе од поноћи до пет сати ујутру

Он је најавио да ће у мисији "Арктички чувар" првобитно учествовати авион "ЈАС 39 грипен", у подручју око Исланда и Гренланда, јавио је Ројтерс.

