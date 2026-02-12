Ким Џонг Ун одабрао будућег вођу Сјеверне Кореје?

12.02.2026
17:20
Ким Џонг Ун одабрао је своју кћерку, Ким Ју Ае, за будућег вођу Сјеверне Кореје, рекла је јужнокорејска обавјештајна агенција заступницима у четвртак.
Ако сјевернокорејски диктатор објави ову одлуку, то ће бити први пут да ће жена владати наведеном земљом.
Господин Ким предузима корак како би проширио породичну династију на четврту генерацију, процјена је јужнокорејске Националне обавјештајне службе (НИС) откривена на затвореном брифингу за законодавце земље.
Сјеверна Кореја ће касније овог мјесеца одржати своју највећу политичку конференцију, гдје ће господин Ким изнијети своје главне политичке циљеве за сљедећих пет година и учврстити своју контролу над земљом.
НИС ће пратити хоће ли се Кимова кћерка, за коју се вјерује да има 13 година, појавити с њим док се обраћа хиљадама делегата на надолазећем Конгресу Радничке партије, рекао је јужнокорејски заступник Ли Сеонг Квеун након што је присуствовао брифингу НИС-а.
"У прошлости је (НИС) описивао Ким Ју Ае као да је усред 'обуке за насљедника'. Оно што је данас било значајно јесте да су користили израз 'фаза именовања насљедника', што је прилично значајна промјена", рекао је Ли.
Нагађања нису нова за стручњаке који прате активности у Пјонгјангу, будући да се Ким Ју Ае све више сматра вјероватном Кимовом насљедницом, а њено истакнуто путовање у Кину 2025. додатно је учврстило њен истакнути статус.
Дјевојчица, вјероватно у раним тинејџерским годинама и врло слична мајци, пратила је оца на његовој првој посјети великом окупљању свјетских челника и њеном првом познатом путовању у иностранство. Снимци сјевернокорејских државних медија забиљежиле су њену присутност током посјете Пекингу.
Према ријечима Лија, НИС прати све већу присутност тинејџерке на важним војним догађајима, њено укључивање у породичну посјету Кумсусану и знакове да је господин Ким почео тражити њено мишљење о одређеним политичким питањима.
Јужнокорејска обавјештајна агенција у почетку је била скептична да би Ким Ју Ае могла бити изабрана за сјевернокорејску челницу, због дубоко конзервативне културе земље и мушког вођства које се сматрало на челу управљања земљом.
Међутим, у септембру прошле године, када је сјевернокорејског вођу пратила његова кћерка, НИС је у својој процјени рекао да је тај потез вјероватно дио напора да се изгради "нарација" која би могла утрти пут њеном насљеђивању.
Сјевернокорејски државни медији никада нису објавили њено име, називајући је "поштованим" или "највољенијим" дјететом Ким Џонг Уна. Вјеровање да се зове Ким Ју Ае темељи се на изјави бившег НБА првака Денниса Родмана, у којем се присјетио како је држао Ким Џнг-унову кћеркицу током путовања у Пјонгјанг 2013. године.
Њена тачна старост није потврђена, али јужнокорејски обавјештајни званичници вјерују да је рођена 2013. године.
Ким Ју Ае први се пут појавила у јавности на тестирању ракета дугог домета у новембру 2022., а касније је пратила Кима на све већем броју догађаја, укључујући тестирања оружја, војне параде и отварања творница.
У великом заокрету, појавила се уз свог оца у Пекингу прошлог септембра на првом самиту Кима с кинеским вођом Си Ђинпингом.
Нагађања о њеној политичкој будућности интензивирала су се прошлог мјесеца када се придружила родитељима у новогодишњој посјети пјонгјаншкој Кумсусан палати Сунца, светом породичном маузолеју у којем су изложена балзамована тијела њених покојних дједа и прадједа, вођа прве и друге генерације земље. Неки стручњаци су посјету видјели као досад најјаснији знак да је у позицији да постане насљедница свог оца.
Сјеверном Корејом, од свог оснивања 1948. године, владају мушки чланови породице Ким, почевши од оснивача земље Ким Ил Сунга, а затим и његовог сина Ким Џонг Ила.
Ким Џонг Ун имао је само 26 година када је службено проглашен насљедником током страначке конференције 2010. године, двије године након што је Ким Џонг Ил претрпио тешки мождани удар. Након очеве смрти у децембру 2011., нагло је гурнут на пријестоље уз релативно мало припреме, преноси "Индепендент".
