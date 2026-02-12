Logo
Мирза Хатић пуштен на слободу: Има забране и обавезе

АТВ

12.02.2026

16:57

Мирза Хатић, који је прије два дана ухапшен због угрожавања сигурности, данас, 12. фебруара, излази на слободу.

Потврдио је то за портал "Радиосарајево.ба" његов адвокат Омар Мехмедбашић.

Како је рекао, Тужилаштво КС је тражило мјере забране приласка особи која га је пријавила, а мораће се редовно јављати полицијским органима.

Додао је да је савјетовао Хатићу да прихвати приједлог Тужилаштва КС.

Према информацијама поменутог портала, Хатића је пријавио један ТикТокер, након чега су надлежни органи реаговали и предузели мјере из своје надлежности.

Хатић је јавности и полицији познат по низу инцидената и кривичних дјела.

У јануару 2016. године је осуђен на четири године и шест мјесеци затвора због крађе и недозвољеног држања оружја, а прије тога је био хапшен у другим акцијама у вези с рекетирањем и изнудама.

Након изласка из затвора постао је врло активан на ТикТоку, а у септембру 2023. године је рањен у пуцњави на Башчаршији.

