Возач трамваја смрти у стању шока пребачен на КЦУС: Чека на испитивање психијатра

У тешкој несрећи која се десила данас у Сарајеву страдао је младић, а четири особе су повријеђене, међу којима и малољетница, која је животно угрожена.
Наиме, трамвај се кретао из смјера Жељезничке станице према Башчаршији и на укључењу на главну саобраћајницу прошао је кроз комплетно трамвајско стајалиште и завршио на саобраћајници.
Судећи према снимку, свему је кумовала неприлагођена брзина, али да ли је разлог тога немарност возача или технички квар, утврдиће истрага.
Према информацијама "Аваза", возач се тренутно налази у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, гдје чека на испитивање код психијатра.
Како сазнаје "Аваз", он је у стању шока.
Није познато да ли је до овог тренутка возач трамваја испитан или ће се то накнадно урадити.
