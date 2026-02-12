Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

Извор:
Уколико се одређени симптоми јављају учестало и трају дуже вријеме, они могу указивати на озбиљније поремећаје, међу којима су и хроничне запаљенске болести цријева.
Проблеми са варењем често се приписују стресу, неправилној исхрани или пролазним здравственим сметњама.
Одређена обољења не погађају искључиво дигестивни систем, већ могу имати утицај на читав организам. Један од честих знакова је стални умор и осјећај исцрпљености, који не пролази ни након одмора. Организам у таквим околностима троши више енергије, док истовремено слабије упија хранљиве материје, што може довести до опште слабости и појаве анемије.
Безразложно мршављење и смањен апетит такође могу бити присутни. Ови симптоми су често праћени боловима у стомаку, осјећајем нелагодности послије оброка и другим сметњама у варењу. Код појединих особа може се јавити и благо повишена тјелесна температура која траје дужи период без јасног узрока.
Промјене се могу испољити и ван дигестивног тракта. Болови у зглобовима, посебно у кољенима и скочним зглобовима, могу се јавити и без претходне повреде. Могуће су и кожне промјене, болне ранице у устима, појачано ноћно знојење, као и проблеми са очима, попут црвенила и осјетљивости на свјетлост.
Посебну пажњу треба обратити на промјене у столици. Оне не подразумијевају нужно присуство крви, већ могу укључивати промјену учесталости пражњења цријева, другачију конзистенцију столице, појаву слузи или изненадну и хитну потребу за одласком у тоалет.
Упорне и понављајуће тегобе са варењем, чак и када дјелују безазлено, не би требало занемарити. Правовремено реаговање може бити кључно за спречавање компликација и очување квалитета свакодневног живота.
