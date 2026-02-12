Logo
Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

Извор:

Б92

12.02.2026

18:04

Ilustracija: Stomak, bolovi
Фото: Pixabay

Уколико се одређени симптоми јављају учестало и трају дуже вријеме, они могу указивати на озбиљније поремећаје, међу којима су и хроничне запаљенске болести цријева.

Проблеми са варењем често се приписују стресу, неправилној исхрани или пролазним здравственим сметњама.

Припадници САЈ-а у Дубаију

Република Српска

Минић послао поруку припадницима САЈ-а

Одређена обољења не погађају искључиво дигестивни систем, већ могу имати утицај на читав организам. Један од честих знакова је стални умор и осјећај исцрпљености, који не пролази ни након одмора. Организам у таквим околностима троши више енергије, док истовремено слабије упија хранљиве материје, што може довести до опште слабости и појаве анемије.

Безразложно мршављење и смањен апетит такође могу бити присутни. Ови симптоми су често праћени боловима у стомаку, осјећајем нелагодности послије оброка и другим сметњама у варењу. Код појединих особа може се јавити и благо повишена тјелесна температура која траје дужи период без јасног узрока.

Промјене се могу испољити и ван дигестивног тракта. Болови у зглобовима, посебно у кољенима и скочним зглобовима, могу се јавити и без претходне повреде. Могуће су и кожне промјене, болне ранице у устима, појачано ноћно знојење, као и проблеми са очима, попут црвенила и осјетљивости на свјетлост.

policija rs uvidjaj

Хроника

Нови удес у Српској: Возач превезен на Хирургију

Посебну пажњу треба обратити на промјене у столици. Оне не подразумијевају нужно присуство крви, већ могу укључивати промјену учесталости пражњења цријева, другачију конзистенцију столице, појаву слузи или изненадну и хитну потребу за одласком у тоалет.

Упорне и понављајуће тегобе са варењем, чак и када дјелују безазлено, не би требало занемарити. Правовремено реаговање може бити кључно за спречавање компликација и очување квалитета свакодневног живота.

