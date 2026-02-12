Logo
Large banner

Нови удес у Српској: Возач превезен на Хирургију

Извор:

АТВ

12.02.2026

17:57

Коментари:

0
Нови удес у Српској: Возач превезен на Хирургију

На магистралном путу Приједор – Нови Град, у мјесту Брезичани, у четвртак ујутру око 10.15 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је са коловоза слетјело путничко возило марке пежо, којим је управљао Приједорчанин З.Н. потврдила је Звездана Алендаревић, портпарол ПУ Приједор.

На мјесто незгоде убрзо су стигле екипе Хитне медицинске помоћи Дома здравља Приједор, као и припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор, који су пружили помоћ повријеђеном возачу и обезбиједили мјесто догађаја.

беба

Градови и општине

Драма са срећним крајем у Приједору: Беба рођена у колима хитне помоћи

Након прегледа у санитетском возилу и указане прве помоћи, дежурни доктор ургентне медицине процијенила је да је потребно обавити додатну дијагностику, због чега је возач колима хитне помоћи превезен на Одјељење хирургије Опште болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору.

Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор, који утврђују околности и узроке ове саобраћајне незгоде.

Дјевојчице на пјешачком у Бањалуци

Бања Лука

Дјеца прелазе пјешачки, ауто не стаје: Забрињавајући снимак из Бањалуке

Из Полицијске управе Приједор поново апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе, те да брзину кретања возила прилагоде стању и условима на путу, како би се спријечиле сличне незгоде и сачувала безбједност свих учесника у саобраћају, преноси "ИнфоПриједор".

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

Приједор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тешка несрећа у Сарајеву

Хроника

Дјевојка (17) коју је ударио трамвај животно угрожена

46 мин

0
Мирза Хатић пуштен на слободу: Има забране и обавезе

Хроника

Мирза Хатић пуштен на слободу: Има забране и обавезе

1 ч

0
Трамвај искочио из шина у Сарајеву

Хроника

Утврђен идентитет страдале особе: Живот изгубио 23-годишњи младић

1 ч

0
Несрећа у Сарајеву, тренутак када трамвај искаче из шина

Хроника

Снимак тренутка када трамвај искаче из шина: Драматичне сцене на улици

2 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

18

32

Ово цвијеће никако не поклањајте за Дан заљубљених

18

27

Банке упозориле клијенте: Можете остати без новца

18

18

Возач трамваја смрти у стању шока пребачен на КЦУС: Чека на испитивање психијатра

18

17

Дају кућу потпуно бесплатно, али има зачкољица

18

04

Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner