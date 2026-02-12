Нови удес у Српској: Возач превезен на Хирургију

Извор:
АТВ
12.02.2026
17:57

На магистралном путу Приједор – Нови Град, у мјесту Брезичани, у четвртак ујутру око 10.15 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је са коловоза слетјело путничко возило марке пежо, којим је управљао Приједорчанин З.Н. потврдила је Звездана Алендаревић, портпарол ПУ Приједор.
На мјесто незгоде убрзо су стигле екипе Хитне медицинске помоћи Дома здравља Приједор, као и припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор, који су пружили помоћ повријеђеном возачу и обезбиједили мјесто догађаја.
Након прегледа у санитетском возилу и указане прве помоћи, дежурни доктор ургентне медицине процијенила је да је потребно обавити додатну дијагностику, због чега је возач колима хитне помоћи превезен на Одјељење хирургије Опште болнице "Др Младен Стојановић" у Приједору.
Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор, који утврђују околности и узроке ове саобраћајне незгоде.
Из Полицијске управе Приједор поново апелују на све учеснике у саобраћају да поштују саобраћајне прописе, те да брзину кретања возила прилагоде стању и условима на путу, како би се спријечиле сличне незгоде и сачувала безбједност свих учесника у саобраћају, преноси "ИнфоПриједор".
