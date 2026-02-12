Скандал у ЕУ: Комисија на мети полиције

Извор:
Белгијска полиција спровела је претрес просторија Европске комисије у Бриселу.
У питању је истрага могућим неправилностима приликом продаје некретнина у власништву Европске уније, потврђено је из више извора упознатих са случајем.
Акција је изведена у јутарњим часовима, а обухватила је више објеката Комисије, укључујући и одјељење задужено за буџет, преноси "Фајненшел тајмс" (ФТ).
Истрага се односи на продају некретнина Европске уније која је спроведена током претходног мандата Европске комисије, у вријеме када је за буџет био задужен Јоханес Хан.
Према наводима извора, предмет провјере је трансакција из 2024. године, када су 23 зграде продате белгијском државном инвестиционом фонду СФПИМ за укупно 900 милиона евра.
Поступак води Европско јавно тужилаштво (ЕППО), надлежно за кривична дјела која штете финансијским интересима Европске уније.
Портпаролка организације Тине Холвет потврдила је да су у току активности прикупљања доказа, али је нагласила да не може да саопшти додатне информације како се не би угрозио ток истраге.
Белгијска федерална полиција и ОЛАФ, европска канцеларија за борбу против превара, одбили су да коментаришу случај.
Ни белгијски фонд СФПИМ није одговорио на упите медија, док се истрага наставља без званичних оптужби или закључака.
Јоханес Хан је до 2024. године био задужен за управљање буџетом Европске уније, а након истека мандата именован је за специјалног изасланика ЕУ за Кипар.
Претходно је обављао функцију европског комесара за проширење, од новембра 2014. до новембра 2019. године.
