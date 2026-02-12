Шире се језиви снимци: Огромна рупа прогутала цијелу улицу

Извор:
АТВ
12.02.2026
18:42
Надзорне камере у Шангају, највећем граду у Кини који има више од 24 милиона становника, забиљежиле су тренутак када се огромна рупа изненада отворила на једној од најпрометнијих градских улица.
Кратер је прогутао велики дио пута у тренутку.
Језиви снимак који се проширио друштвеним мрежама приказује силу урушавања асфалта, што је изазвало панику међу возачима и пролазницима који су се нашли у непосредној близини.
Локалне власти су одмах обезбиједиле подручје и започеле хитне поправке, док грађевински инспектори провјеравају околне зграде како би се увјерили да урушавање није угрозило њихову стабилност.
Feb 12: the leakage at the construction site for the Qixin Road (七莘路) subway station of Jiamin Line (嘉闵线) in Shanghai the previous night ended up as a massive collapse of a large swathe of road surfaces… https://t.co/LMldO8V7hl pic.twitter.com/8PBMWqF8cK— Byron Wan (@Byron_Wan) February 12, 2026
Према првим извјештајима, у овом инциденту није било теже повријеђених.
Стручњаци објашњавају да овај проблем није нов. Шангај је изграђен на веома меком, муљевитом тлу које је пуно воде и пијеска. Временом, под утицајем огромне тежине небодера и сталног пумпања подземних вода, тло почиње да тоне.
У јануару прошле године на раскрсници улица Вука Караџића и Првог крајишког корпуса у Бањалуци рупа је готово прогутала камион.
Камион је успјешно извучен из рупе након вишесатне интервенције, а како је тада наведено рупа је ископана у току извођења радова на санирању водоводне цијеви која је пукла у том дијелу града.
Ријеч је о прометној раскрсници у близини републичких и градских институција и саобраћај је сада нормализован.
Крајем 2025. године, у децембру, у Осијеку је дошло до инцидента када је на раскрсници Дивалтове и Сријемске улице пропала у рупу дубоку више од једног метра.
Срећом, жена је прошла без повреда.
Претпоставља се да је узрок вода која је дуже вријеме испирала подлогу испод проваљеног плочника.
