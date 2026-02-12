Logo
Шире се језиви снимци: Огромна рупа прогутала цијелу улицу

Извор:

АТВ

12.02.2026

18:42

Коментари:

0
Рупа у Шангају
Фото: Screenshot / X

Надзорне камере у Шангају, највећем граду у Кини који има више од 24 милиона становника, забиљежиле су тренутак када се огромна рупа изненада отворила на једној од најпрометнијих градских улица.

Кратер је прогутао велики дио пута у тренутку.

Језиви снимак који се проширио друштвеним мрежама приказује силу урушавања асфалта, што је изазвало панику међу возачима и пролазницима који су се нашли у непосредној близини.

Локалне власти су одмах обезбиједиле подручје и започеле хитне поправке, док грађевински инспектори провјеравају околне зграде како би се увјерили да урушавање није угрозило њихову стабилност.

Према првим извјештајима, у овом инциденту није било теже повријеђених.

Стручњаци објашњавају да овај проблем није нов. Шангај је изграђен на веома меком, муљевитом тлу које је пуно воде и пијеска. Временом, под утицајем огромне тежине небодера и сталног пумпања подземних вода, тло почиње да тоне.

Рупа у Бањалуци "прогутала" камион

У јануару прошле године на раскрсници улица Вука Караџића и Првог крајишког корпуса у Бањалуци рупа је готово прогутала камион.

Камион је успјешно извучен из рупе након вишесатне интервенције, а како је тада наведено рупа је ископана у току извођења радова на санирању водоводне цијеви која је пукла у том дијелу града.

Дјевојчице на пјешачком у Бањалуци

Бања Лука

Дјеца прелазе пјешачки, ауто не стаје: Забрињавајући снимак из Бањалуке

Ријеч је о прометној раскрсници у близини републичких и градских институција и саобраћај је сада нормализован.

У Осијеку жена упала у рупу

Крајем 2025. године, у децембру, у Осијеку је дошло до инцидента када је на раскрсници Дивалтове и Сријемске улице пропала у рупу дубоку више од једног метра.

Срећом, жена је прошла без повреда.

Претпоставља се да је узрок вода која је дуже вријеме испирала подлогу испод проваљеног плочника.

Šangaj

рупа

