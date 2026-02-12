Logo
Large banner

Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

Извор:

АТВ

12.02.2026

21:27

Коментари:

1
Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину
Фото: Инстаграм

Двојица полицајаца из Прњавора спасили су живот младићу који је покушао да почини самоубиство.

Брзом реакцијом, смиреношћу и великом присебношћу спријечили су трагедију.

Њихова прича није само прича о професионализму, већ и о људскости у најтежим тренуцима.

На крову зграде у Прњавору, један млади живот висио је о нити.

Игор Радојичић

Република Српска

Игор Радојичић доживио саобраћајну незгоду

А само неколико метара даље, двојица полицајаца – Стефан Млађеновић и Богдан Радун – водили су најважнију борбу тога дана: борбу за његов живот.

Смирен разговор и пресудни тренутак

"Када смо дошли на лице мјеста, колеги и мени је било важно да доведемо лице у безбједну ситуацију, да то не уради. Одмах смо кренули са њим разговарати, видјели смо да није било баш у најбољем стању", присјећа се Млађеновић и додаје:

"Колега је отишао одмах на други улаз, да се приближи младићу, а да га он не примјети. Таман сам ја добио на времену док сам причао с њим и већ кад се чинило да ће скочити, колега је одреаговао и привукао га себи и довео га у безбједан положај", каже млади полицајац.

Његов колега, Богдан Радун, прича да, када се попео на тај посљедњи спрат зграде, лице је било на 50- 60 метара од њега.

"Стајао је на ивици. Полако сам се пришуњао у намјери да га повучем и доведем у безбједан положај. Док га је колега заговарао, ја сам му се полако приближавао", каже Радун и описује моменат када је младић заиста кренуо да скочи:

"У том тренутку, потрчао сам и ухватио га за одјећу, повукао га к себи и довео у безбједан положај", препричава Радун.

Танка линија између живота и трагедије

Тек када је младић био на сигурном, адреналин је почео да попушта.

У тим тренуцима, Стефан и Богдан кажу, постанете свјесни колико је граница између живота и трагедије танка.

Али и колико је важно потражити помоћ.

Сања Велимир

Друштво

Младој мајци из Бањалуке потребна помоћ - покренута акција

"Размишљао сам, кад се све мало слегло, шта је све могло бити, могао сам и ја у тој ситуацији да настрадам, могао ме повући са собом; али, у свему томе и у овоме нашем послу најбитније је да сви буду безбједни", поручује Радун.

Порука да рјешење постоји

Млађеновић каже да у тим моментима нису размишљали ни о чему другом, осим да спријече лице у лошој намјери.

"На послу се сусрећемо са разним ситуацијама, али овакво нешто се први пут десило и мени и колеги. Јако нам је драго што смо спасили један млади живот и мислим да овакво нешто никада није рјешење и надам се да ће ово бити порука другима да то не раде", закључује Млађеновић.

Младићу је помоћ пружена у Дому здравља у Прњавору, а потом је хоспитализован на Универзитетском клиничком центру у Бањалуци.

Његова борба се наставља уз подршку стручњака.

Ова прича има срећан крај захваљујући брзој реакцији полицајаца, али је и снажан подсјетник да нико не треба да остане сам у тешким тренуцима, пише К3.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Прњавор

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Градска Скупштина јасна: Помоћ Водоводу може, али не и поскупљење воде

Градови и општине

Градска Скупштина јасна: Помоћ Водоводу може, али не и поскупљење воде

1 ч

0
Драма са срећним крајем у Приједору: Беба рођена у колима хитне помоћи

Градови и општине

Драма са срећним крајем у Приједору: Беба рођена у колима хитне помоћи

3 ч

0
Гори штала на подручју Зубаца

Градови и општине

Саво Кисјелица тврди да је пожар подметнут: Полиција и Тужилаштво упућују једни на друге

11 ч

0
Добојски ђаци буде наду - сложно за Бојану Савић

Градови и општине

Добојски ђаци буде наду - сложно за Бојану Савић

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Пријетње: Навијачи Жељезничара никад срамотније скандирали

21

43

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

21

38

Мало вјероватно да ће преживјети ноћ: Болне ријечи мајке мале Маје

21

33

Избјегните ове грешке ако се фарбате код куће

21

27

Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner