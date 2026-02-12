Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

Извор:
АТВ
12.02.2026
21:27
Коментари:1
Двојица полицајаца из Прњавора спасили су живот младићу који је покушао да почини самоубиство.
Брзом реакцијом, смиреношћу и великом присебношћу спријечили су трагедију.
Њихова прича није само прича о професионализму, већ и о људскости у најтежим тренуцима.
На крову зграде у Прњавору, један млади живот висио је о нити.
А само неколико метара даље, двојица полицајаца – Стефан Млађеновић и Богдан Радун – водили су најважнију борбу тога дана: борбу за његов живот.
"Када смо дошли на лице мјеста, колеги и мени је било важно да доведемо лице у безбједну ситуацију, да то не уради. Одмах смо кренули са њим разговарати, видјели смо да није било баш у најбољем стању", присјећа се Млађеновић и додаје:
"Колега је отишао одмах на други улаз, да се приближи младићу, а да га он не примјети. Таман сам ја добио на времену док сам причао с њим и већ кад се чинило да ће скочити, колега је одреаговао и привукао га себи и довео га у безбједан положај", каже млади полицајац.
Његов колега, Богдан Радун, прича да, када се попео на тај посљедњи спрат зграде, лице је било на 50- 60 метара од њега.
"Стајао је на ивици. Полако сам се пришуњао у намјери да га повучем и доведем у безбједан положај. Док га је колега заговарао, ја сам му се полако приближавао", каже Радун и описује моменат када је младић заиста кренуо да скочи:
"У том тренутку, потрчао сам и ухватио га за одјећу, повукао га к себи и довео у безбједан положај", препричава Радун.
Тек када је младић био на сигурном, адреналин је почео да попушта.
У тим тренуцима, Стефан и Богдан кажу, постанете свјесни колико је граница између живота и трагедије танка.
Али и колико је важно потражити помоћ.
"Размишљао сам, кад се све мало слегло, шта је све могло бити, могао сам и ја у тој ситуацији да настрадам, могао ме повући са собом; али, у свему томе и у овоме нашем послу најбитније је да сви буду безбједни", поручује Радун.
Млађеновић каже да у тим моментима нису размишљали ни о чему другом, осим да спријече лице у лошој намјери.
"На послу се сусрећемо са разним ситуацијама, али овакво нешто се први пут десило и мени и колеги. Јако нам је драго што смо спасили један млади живот и мислим да овакво нешто никада није рјешење и надам се да ће ово бити порука другима да то не раде", закључује Млађеновић.
Младићу је помоћ пружена у Дому здравља у Прњавору, а потом је хоспитализован на Универзитетском клиничком центру у Бањалуци.
Његова борба се наставља уз подршку стручњака.
Ова прича има срећан крај захваљујући брзој реакцији полицајаца, али је и снажан подсјетник да нико не треба да остане сам у тешким тренуцима, пише К3.
