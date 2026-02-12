Logo
У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

Телеграф

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца
Фото: Танјуг

Тијело мушкарца старог око 65 година пронађено је у стану у Малом Мокром Лугу.

Како сазнаје Телеграф.рс, на тијелу мушкарца нису видљиви трагови наслова.

Претпоставља се да је мушкарац, чији идентитет није познат, преминуо прије око три мјесеца.

Комшије су данима осјећале смрад, али су одлучили да пријаве проблем када је непријатан мирис наставио да се појачава.

Из Хитне помоћи су могли само да констатују смрт човјека.

