У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

Извор:
Телеграф
12.02.2026
21:43
Коментари:0
Тијело мушкарца старог око 65 година пронађено је у стану у Малом Мокром Лугу.
Како сазнаје Телеграф.рс, на тијелу мушкарца нису видљиви трагови наслова.
Свијет
Мало вјероватно да ће преживјети ноћ: Болне ријечи мајке мале Маје
Претпоставља се да је мушкарац, чији идентитет није познат, преминуо прије око три мјесеца.
Комшије су данима осјећале смрад, али су одлучили да пријаве проблем када је непријатан мирис наставио да се појачава.
Из Хитне помоћи су могли само да констатују смрт човјека.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму