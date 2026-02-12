Рецепт за савршен стомак: Чудотворни напитак за варење и детоксикацију

12.02.2026
21:17
Коментари:0
Напитак од ове мјешавине прави је мелем за цријева и беспријекоран рад стомака. Корисно је средство за додатак здравој исхрани.
Овај чудотворни напитак је корисно средство за здраву исхрану. Прави је мелем за цријева и савршен рад стомака.
Регион
Снажан земљотрес погодио Албанију
Надутост послије јела и осјећај да храна стоји у желуцу “попут камена”, осјећај тежине послије обилнијих оброка, горушица, мучнина или опстипација, само су неки од бројних симптома код људи које муче проблеми са варењем.
Срећом, ту је напитак који регулише пробаву, подстиче елиминацију токсина и вишка течности из организма и смањује надутост, односно доводи рад стомака у нормалу.
Састојци и припрема чудотворног напитка
Потребно је:
Ђумбир
Ловор
Лимун
Савјети
Како се правилно припрема жито за Задушнице?
Лимета (опционо)
Грејпфрут
Вода.
Припрема:
Ђумбир очистите од коре, па га исијецкајте на мање комаде и ставите у воду.
Додајте ловор и ставите да прокључа, па кувајте 7-8 минута.
Течност склоните са ватре, оставите да се охлади на собној температури.
Додајте свјеже цијеђене сокове лимуна, лимете и грејпфрута. Уколико немате лимету, ставите сок два лимуна.
Сцена
Фетах Мујић изнио шок тврдње о Индири Радић: Видио сам њу и Срећка
Добићете нешто више од литре напитка који можете да пијуцкате у току цијелог дана. Већ послије неког времена осјетићете да је надутост смањена и да „тежине“ у стомаку нема.
Здравље
3 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
13 ч0
Здравље
23 ч0
Најновије
Најчитаније
21
43
21
38
21
33
21
27
21
24
Тренутно на програму