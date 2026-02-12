Logo
Large banner

Рецепт за савршен стомак: Чудотворни напитак за варење и детоксикацију

12.02.2026

21:17

Коментари:

0
Рецепт за савршен стомак: Чудотворни напитак за варење и детоксикацију
Фото: Anna Pou/Pexels

Напитак од ове мјешавине прави је мелем за цријева и беспријекоран рад стомака. Корисно је средство за додатак здравој исхрани.

Овај чудотворни напитак је корисно средство за здраву исхрану. Прави је мелем за цријева и савршен рад стомака.

zemljotres potres

Регион

Снажан земљотрес погодио Албанију

Проблеми са варењем: Како их препознати?

Надутост послије јела и осјећај да храна стоји у желуцу “попут камена”, осјећај тежине послије обилнијих оброка, горушица, мучнина или опстипација, само су неки од бројних симптома код људи које муче проблеми са варењем.

Срећом, ту је напитак који регулише пробаву, подстиче елиминацију токсина и вишка течности из организма и смањује надутост, односно доводи рад стомака у нормалу.

Састојци и припрема чудотворног напитка

Потребно је:

Ђумбир

Ловор

Лимун

илу-жито

Савјети

Како се правилно припрема жито за Задушнице?

Лимета (опционо)

Грејпфрут

Вода.

Припрема:

Ђумбир очистите од коре, па га исијецкајте на мање комаде и ставите у воду.

Додајте ловор и ставите да прокључа, па кувајте 7-8 минута.

Течност склоните са ватре, оставите да се охлади на собној температури.

Додајте свјеже цијеђене сокове лимуна, лимете и грејпфрута. Уколико немате лимету, ставите сок два лимуна.

indira radic

Сцена

Фетах Мујић изнио шок тврдње о Индири Радић: Видио сам њу и Срећка

Како конзумирати напитак?

Добићете нешто више од литре напитка који можете да пијуцкате у току цијелог дана. Већ послије неког времена осјетићете да је надутост смањена и да „тежине“ у стомаку нема.

Подијели:

Тагови :

nadutost

stomak

napitak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Слоба Радановић хитно отказао наступ

Сцена

Слоба Радановић хитно отказао наступ

1 ч

0
Бивши радник вртића осуђен на 18 година због сексуалног злостављања дјеце

Свијет

Бивши радник вртића осуђен на 18 година због сексуалног злостављања дјеце

1 ч

0
Заплијењени новац

Регион

Заплијењене стотине милиона кинеских евра

1 ч

0
Завршено: Повукла се америчка војска

Свијет

Завршено: Повукла се америчка војска

1 ч

0

Више из рубрике

Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Тихи симптоми који указују на озбиљну болест: Не игноришите их

3 ч

0
Шири се опасна болест: Заражено готово 10.000 особа, преминуло најмање 28

Здравље

Шири се опасна болест: Заражено готово 10.000 особа, преминуло најмање 28

6 ч

0
Nesanica telefon krevet

Здравље

Не спавате довољно? Стићи ће вас анксиозност, гојазност, слаб имунитет...

13 ч

0
Да ли магнезијум снижава крвни притисак?

Здравље

Да ли магнезијум снижава крвни притисак?

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

43

У стану пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је преминуо прије три мјесеца

21

38

Мало вјероватно да ће преживјети ноћ: Болне ријечи мајке мале Маје

21

33

Избјегните ове грешке ако се фарбате код куће

21

27

Хероји: Млади полицајци из Прњавора спасили живот суграђанину

21

24

Трамп: План обнове Газе вриједан више милијарди долара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner