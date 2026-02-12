Заплијењене стотине милиона кинеских евра

Извор:
У заједничкој оперативној акцији Европола ДИКОЈ 3 које су водиле Аустрија, Португал и Шпанија заплијењено је чак 1,2 милијарде евра у кривотвореним новчаницама и кованицама које су се лифрале поштанском дистрибуцијом, саопштио је МУП Хрватске.
У операцији полицијских снага и царина 18 земаља учествовала је и Хрватска.
Више од 90% заплијењеног кривотвореног новца повезано је с пошиљкама које су дошле из Кине, што, истичу, указује на главни извор фалсификованих новчаница и кованица које улазе у Европу.
Само су румунска тијела пресрела више од 4,8 милиона новчаница евра измијењеног дизајна те открила складиште с више од 223.000 кривотворених новчаница допремљених из Кине.
Осим тога, у три одвојене запљене у Португалу, Уједињеном Краљевству и САД откривено је више од 220.000 кривотворених кованица евра, фунте и америчких долара.
Све пошиљке биле су повезане с Кином.
Током шестомјесечне оперативне фазе од јуна до новембра 2025. надлежна тијела заплијенила су 379 пакета с кривотвореним новцем.
Запљене су покренуле 70 нових истрага против криминалних мрежа које стоје иза истих. Резултати се објављују сада, након завршетка оперативне фазе и завршне анализе.
У операцији су учествовала надлежна тијела Аустрије, Бугарске, Хрватске, Чешке, Француске, Њемачке, Грчке, Ирске, Италије, Холандије, Пољске, Португала, Румуније, Србије, Шпаније, Турске, Уједињеног Краљевства и Сједињених Америчких Држава.
Европол и ОЛАФ пружили су подршку операцији олакшавањем размјене обавјештајних података, помагањем при откривању сумњивих пакета те прецизирањем показатеља ризика за будуће активности.
Европол такође сарађује с Европском централном банком, у координацији с Европском комисијом, у циљу јачања сарадње с кинеским тијелима ради сузбијања кривотвореног новца на самом извору.
