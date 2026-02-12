Logo
Аеродром без дозволе прогутао 50 милиона КМ

АТВ

12.02.2026

22:04

Аеродром Бихаћ
Фото: Google Earths

Бихаћки аеродром, пројект који се већ дуже од деценије најављује као "капија Крајине“, ушао је у 2026. годину као полигон за бруталне политичке обрачуне кантоналне и власти ФБиХ.

Након што је до сада издвојено готово 50 милиона КМ, пројект још нема ни грађевинску дозволу.

Умјесто путничких авиона, аеродромом лете лаки спортски авиони. Завршена је тек пробна дионица писте док још трају рјешавање папирологије и политичка препуцавања о томе ко је крив.

Политички сукоб пријети да стратешки пројекат претвори у симбол пустих обећања.

Мрвице из Сарајева

Бијес крајишких власти изазвала је одлука Владе Федерације БиХ да за ову годину у буџету планира свега пет милиона марака за аеродром.

Градоначелник Бихаћа Елведин Седић (ПОМАК) није бирао ријечи, назвавши износ "понижавајућим“ и оптуживши федералну власт за свјесно политичко кажњавање Крајишника.

"Док се за Сарајево и Херцеговину новац проналази преко ноћи, нама шаљу мрвице. Овим темпом, грађани ће из Бихаћа полетјети тек у идућем вијеку", поручио је огорчени Седић, тврдећи да је пројекат намјерно враћен пет година уназад.

Милиони без резултата

Док траје рат саопштењима, подаци су неумољиви. За потпуно стављање аеродрома у функцију потребно је још невјероватних 100 до 150 милиона КМ.

Уз тренутну "брзину“ улагања и међусобна подметања, Бихаћ би свој први путнички авион могао видјети тек за 25 година.

Питање је ко, заправо, кочи, и да ли је проблем у "чистим папирима“ које тражи ФБиХ или у жељи политике да овлада аеродромом преко својих кадрова?

Крајишници приземљени

Анел Хаџић, директор аеродрома, тренутно балансира између двије политичке ватре, а Крајишници остају приземљени, док гледају како већ годинама блиједе снови о бољој конекцији са Сарајевом и остатком свијета.

Да ли ће овај пројекат постати још један споменик промашеним инвестицијама или ће багери коначно надвладати пуста страначка саопштења, знаће се већ након првог ребаланса буџета и издавања грађевинске дозволе, пише "Цазин.нет".

Бихаћ

Аеродром

