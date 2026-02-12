Већи дио Крајине остаје без електричне енергије

Извор:
АТВ
12.02.2026
21:54

Због планираних радова на електроенергетској мрежи, у петак 13. фебруара 2026. године најављена су привремена искључења електричне енергије на подручју више градова и насеља у Унско-санском кантону.
Према распореду, прекиди ће обухватити Бихаћ, Цазин, Босанску Крупу и Велику Кладушу, у различитим терминима.
07:30 – 18:30
10:00 – 11:00
Планиран је краћи прекид на великом броју адреса у Бихаћу (међу њима и насеља/улице попут Озимица, Хармани, Криж, Клокот, Заваље, Жегар, те подручја Изачића и Гате и више градских улица и прилаза).
08:30 – 16:00
11:00 – 12:00
Најављена су искључења у већем броју градских и приградских локација (међу њима Доња Лучка, Рошићи, Штурлић, Бараке, Башићи, Долови, Доња/Горња Видовска, Грабовац, Јоховица, Мала Кладуша, Подзвизд, те већи број улица у граду).
Термини су информативни и могу се мијењати у зависности од динамике радова на терену. Грађанима се препоручује да на вријеме планирају обавезе, посебно гдје су потребни електрични уређаји, гријање или пуњење батерија.
