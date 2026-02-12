Logo
Већи дио Крајине остаје без електричне енергије

Извор:

АТВ

12.02.2026

21:54

Коментари:

0
Већи дио Крајине остаје без електричне енергије
Фото: Уступљена фотографија

Због планираних радова на електроенергетској мрежи, у петак 13. фебруара 2026. године најављена су привремена искључења електричне енергије на подручју више градова и насеља у Унско-санском кантону.

Према распореду, прекиди ће обухватити Бихаћ, Цазин, Босанску Крупу и Велику Кладушу, у различитим терминима.

БИХАЋ

07:30 – 18:30

  • Без струје ће бити дијелови сљедећих локација:
  • 5. корпуса (број 18 и дио означен као ББ/ИИ)
  • Браће Радић (ББ)
  • Ешрефа Ковачевића (ББ, Х 15, Х 15/1, Х 15/6)
  • Фра Јозе Валентића (1–3)
  • Х (3), Х 15 (10), Х 18 (2)
  • Хармани (Х 15)
  • Јована Бјелића (3)
  • Мехмедалије Мака Диздара (ББ)
  • Мухсина Ризвића (5)
  • Сарајевска (ББ, К1, К1/Б, К1/Ц)
  • ЗАВНОБиХ-А (више ламела/улаза – Х 15, Х 16, Х 17, Х 18 и пратећи улази)

10:00 – 11:00

Планиран је краћи прекид на великом броју адреса у Бихаћу (међу њима и насеља/улице попут Озимица, Хармани, Криж, Клокот, Заваље, Жегар, те подручја Изачића и Гате и више градских улица и прилаза).

ЦАЗИН

08:30 – 16:00

  • Доња Барска (ББ)
  • Ковачевићи (ББ)
  • БОСАНСКА КРУПА
  • 09:00 – 16:00
  • Љусина (4132, 4225, ББ)
  • Г. Љусина (4225)

ВЕЛИКА КЛАДУША

11:00 – 12:00

Најављена су искључења у већем броју градских и приградских локација (међу њима Доња Лучка, Рошићи, Штурлић, Бараке, Башићи, Долови, Доња/Горња Видовска, Грабовац, Јоховица, Мала Кладуша, Подзвизд, те већи број улица у граду).

Напомена

Термини су информативни и могу се мијењати у зависности од динамике радова на терену. Грађанима се препоручује да на вријеме планирају обавезе, посебно гдје су потребни електрични уређаји, гријање или пуњење батерија.

