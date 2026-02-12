Метеоролози најавили нови снијег

Извор:
АТВ
12.02.2026
19:35
Коментари:0
На сјевероистоку БиХ данас су измјерене температуре од 17 до 19 степени док је у остатку земље било мало хладније.
Како наводи БХ Метео, током ноћи на петак (13.02.) и до петка послијеподне кише ће бити постепено широм земље. У петак послијеподне постепен престанак падавина и дјелимично разведравање.
Република Српска
Колико ће још радника страдати: Ревизија упутила нужне системске промјене
За викенд нове падавине уз претежно облачно вријеме. Киша и пљускови, а у недјељу (15.02.) уз осјетније захлађење биће сусњежице и снијега у већем дијелу земље.
У већем дијелу БиХ се очекује формирање декоративног или тањег сњежног покривача висине до 5 цм, а на планинама могуће локално да падне до око 10-15 цм снијега – наводи БХ Метео.
Занимљивости
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
БиХ
2 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
21
43
21
38
21
33
21
27
21
24
Тренутно на програму