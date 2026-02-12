Logo
Метеоролози најавили нови снијег

АТВ

12.02.2026

19:35

Зимска олуја
На сјевероистоку БиХ данас су измјерене температуре од 17 до 19 степени док је у остатку земље било мало хладније.

Како наводи БХ Метео, током ноћи на петак (13.02.) и до петка послијеподне кише ће бити постепено широм земље. У петак послијеподне постепен престанак падавина и дјелимично разведравање.

За викенд нове падавине уз претежно облачно вријеме. Киша и пљускови, а у недјељу (15.02.) уз осјетније захлађење биће сусњежице и снијега у већем дијелу земље.

У већем дијелу БиХ се очекује формирање декоративног или тањег сњежног покривача висине до 5 цм, а на планинама могуће локално да падне до око 10-15 цм снијега – наводи БХ Метео.

Временска прогноза

Снијег

