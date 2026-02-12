Колико ће још радника страдати: Ревизија упутила нужне системске промјене

Аутор:Весна Азић
12.02.2026
19:28
Коментари:0
Погинуо радник у Бањалуци. Радник на градилишту изгубио живот. Све чешћи су наслови. Али овакве вијести трају кратко.
Један наслов, пар реченица, пар дана приче и онда тишина. Одговорност често остане нејасна или се пребаци на самог радника.
Потребно је више контроле у пракси, а мање папирологије.
"Превише се бавимо папирима, мање се бавимо реалним стањем. Заједно са Министарством рада се ради анализа тренутног стања и радиће се нова стратегија и сигурно ће се радити нова подзаконска рјешења која ће побољшати стање. Евидентно је да у неким областима као што је грађевина имамо веома лоше стање као што је провођење мјера и контрола. Зато и имамо највећи број погинулих.", рекао је Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске.
"Ми апелујемо на послодавце да схвате да је инвестирање у заштиту на раду добро за посао и да је у том сегменту учине све што је у њиховој моћи да подигну ниво безбиједности и здравља на раду", каже Саша Аћић, директор Уније удружења послодаваца Републике Српске.
Први смртни случај на раду у овој години, али нажалост, сигурно неће бити посљедњи, кажу из Синдиката. Траже и да се заштита на раду коначно схвати озбиљно. Да се појачају инспекције, повећа број инспектора и да казне за послодавце који не поштују прописе буду строге и стварне, а не симболичне.
"Чињеница је да ако радим има сву заштитну опрему и падне с објекта који није заштићен њему та заштитна опрема ништа не значи. Али исто тако је чињеница да наши радници не користе опрему, ону коју послодавац обезбиједи. Они једу обучени, али из ког разлога не користе опрему, то само они знају", истиче Драгана Брабичић, предсједник Синдиката грађевинарства Републике Српске.
"Ми тренутно радимо на доношењу нове стратегије заштите на раду и заштите здравља на раду у Српској. Радимо на доношењу Централног регистра повреде на раду који би у многоме помогао да не до оволиког броја повреда на раду, на жалост и са смртним исходом", поручује Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Заштитом радника бавила се и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске. Министарство је добило препоруку да изради нову Стратегију заштите на раду и акциони план за њену реализацију. Препоручено ће бити и испуњено током, године, каже ресорни министар.
"Поред свега осталог био сам и са Савезом Синдиката, водили смо конструктивне разговоре. Једна од тема била је управо и стратегија о којој ви говорите и сигурно ће се у наредном периоду то наставити. Да то у току ове године апсолвирамо", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Поред израде стратегије, ресорно Министарство добило је препоруку и да анализира постојећи правни оквир заштите на раду и примјеном иновативног и интегралног приступа регулише организовање евиденција и извјештавања код послодаваца. Послодавци би, с друге стране требали да имплементирају интерна акта.
Проводе мјере и активности заштите на раду и успоставе одговарајуће евиденције и начин извјештавања. Благовремено пријављују повреде и обољења на раду. Јер, 12 смртно страдалих радника у прошлој години и више је него алармантан податак.
