Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије

Извор:
Информер
22.01.2026
21:10
Коментари:0
Бојан Дикић, новопостављени командант нишког одреда Жандармерије, преминуо је данас непосредно након што је у Универзитетском клиничком центру обишао колегу који је покушао да изврши самоубиство.
Како сазнаје Информер, Бојан Дикић који је на дужност ступио прошлог понедјељка, данас је био на сахрани оцу једног жандарма и чим је обавијештен о покушају суицида колеге, отишао је у болницу да би га видио.
- Позлило му је након изласка из болнице, Хитна помоћ је одмах интервенисала али се он срушио чим је ушао у санитетско возило. Доживио је инфаркт, медицинска екипа је покушавала да га у возилу Хитне помоћи реанимира чак 45 минута али нису успјели да му спасу живот - наводе извори упознати са овим догађајем.
Жандарм који је покушао да се убије, дуже вријеме је на боловању због психичких проблема.
- Он је данас себи забио нож у стомак, због чега је пребачен у УКЦ. Бојан који је био веома посвећен својим људима, одмах је отишао да га види али се толико потресао да је он преминуо. Повријеђени жандарм се опоравља у болници од задобијених повреда - наводе извори.
Од команданта Дикића на друштвеним мрежама потресним ријечима опраштају се његове колеге.
"Вјечна ти слава Боки, путуј са анђелима, све си нас много растужио брате!", "Слава му! Боки је био легенда!", "Част је била, познавати те" - неке су од порука које су испод његове слике оставили пријатељи и службеници МУП -а.
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч1
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Србија
8 ч0
Србија
10 ч0
Србија
12 ч0
Србија
15 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
52
22
44
22
42
22
41
Тренутно на програму