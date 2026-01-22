Цијена злата руши све рекорде

Извор:
Спутник Србија
22.01.2026
22:18
Цијене злата данас су порасле на рекордан ниво јер су прескочиле границу од 4.900 долара по унци.
Вриједност племенитог метала скочила је након што су тржишта поново одмеравала равнотежу између оптимистичних података о расту америчке економије и смањења геополитичких тензија, пренео је Трејдинг економикс.
Док су амерички бруто домаћи производ и стабилна потрошња домаћинстава потврдили да економија остаје на чврстим основама, подаци о инфлацији потврдили су став о постепеном, а не о поновном убрзавању ценовних притисака.
Укупан и основни индекс потрошачких цена порасли су за 0,2 одсто на мјесечном нивоу, у складу са очекивањима.
То је помогло у стабилизацији изгледа око будућег ограничења монетарне политике америчких Федералних резреви, што је омогућило злату да поврати раст.
Састанак Путина са Виткофом и Кушнером
Истовремено, на цену је утицало и повлачење претњи америчког предсједника Доналда Трампа царинама европским земљама у вези са Гренландом, као и његово одустајање од реторике о војној акцији, али то није у потпуности отклонило неизвесности, јер су Данска и европски парламентарци с тим у вези задржали опрезан став.
