Поскупљује струје у Брчко дистрикту

Извор:
СРНА
22.01.2026
18:23
Цијена електричне енергије у Брчко дистрикту биће повећана, потврдио је директор Јавног предузећа "Комунално Брчко" Армин Драпић.
Цијена струје за домаћинства биће већа за 7,06 одсто, док се за категорију остала потрошња, на напону 0,4 киловолта, предвиђа повећање од 5,61 одсто.
Драпић је навео да је одлуку о томе донијела Регулаторна комисија за електричну енергију БиХ, према којој ће просјечна продајна цијена бити повећана за 6,80 одсто у односу на просјек из прошле године.
Из "Комуналног" су навели да је тарифни поступак покренут због раста трошкова набавке електричне енергије од 11 одсто, након што је потписан уговор са предузећем "Електропривреда БиХ".
- Влада Брчко дистрикта је за ублажавање удара на џеп крајњих потрошача издвојила 2,5 милиона КМ са урачунатим ПДВ-ом. Иначе, без ових субвенција, струја би за њих била скупља за 11 одсто - рекао је Драпић.
