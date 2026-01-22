Logo
Large banner

Поскупљује струје у Брчко дистрикту

Извор:

СРНА

22.01.2026

18:23

Коментари:

0
Поскупљује струје у Брчко дистрикту
Фото: АТВ

Цијена електричне енергије у Брчко дистрикту биће повећана, потврдио је директор Јавног предузећа "Комунално Брчко" Армин Драпић.

Цијена струје за домаћинства биће већа за 7,06 одсто, док се за категорију остала потрошња, на напону 0,4 киловолта, предвиђа повећање од 5,61 одсто.

Драпић је навео да је одлуку о томе донијела Регулаторна комисија за електричну енергију БиХ, према којој ће просјечна продајна цијена бити повећана за 6,80 одсто у односу на просјек из прошле године.

Из "Комуналног" су навели да је тарифни поступак покренут због раста трошкова набавке електричне енергије од 11 одсто, након што је потписан уговор са предузећем "Електропривреда БиХ".

- Влада Брчко дистрикта је за ублажавање удара на џеп крајњих потрошача издвојила 2,5 милиона КМ са урачунатим ПДВ-ом. Иначе, без ових субвенција, струја би за њих била скупља за 11 одсто - рекао је Драпић.

Подијели:

Тагови:

Струја

Брчко

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Главобоља глава

Здравље

Неуролози упозоравају: 8 симптома које никада не смијете игнорисати

3 ч

0
Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

Свијет

Шок: Спријечен напад на авион Фридриха Мерца

3 ч

0
"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

Сцена

"Гори у бикинију": Наша пјевачица којој треба 9.000 евра мјесечно да "преживи", сад ужива са милионером

3 ч

0
Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

Занимљивости

Који је најопаснији тренутак у животу сваког човјека? Владика Николај о томе када почињемо да "клизимо"

3 ч

0

Више из рубрике

Како Пољска има више злата него Европска централна банка

Економија

Како Пољска има више злата него Европска централна банка

3 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Цијене горива у Републици Српској порасле, али ниже него у децембру

8 ч

0
Плин у Европи није био овако скуп у готово седам мјесеци

Економија

Плин у Европи није био овако скуп у готово седам мјесеци

1 д

0
Катанац врата капија

Економија

Продаје се најстарија пивара на свијету: Ко је нови власник?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

56

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

20

50

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

20

39

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

20

36

Младић за којим су трагали сви у БиХ пронађен - налази се у затвору

20

24

Позната инфлуенсерка погинула у саобраћајној несрећи у Словачкој

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner