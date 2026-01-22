Цијене горива у Републици Српској порасле, али ниже него у децембру

22.01.2026
12:33
Коментари:0
Иако су цијене горива на бензинским пумпама у Републици Српској у посљедњих неколико дана порасле за око пет фенинга, оне су и даље ниже за приближно 0,20 КМ по литру у односу на почетак децембра.
Потврдио је то данас, 22. јануара, за "Независне новине" Ђорђе Савић, предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске.
"У Бањалуци се цијена дизела креће од 2,27 до 2,31 КМ по литру. У поређењу с претходном седмицом то јесте раст од пет фенинга, али није коректно говорити о поскупљењу, јер су цијене и даље ниже него почетком децембра за око 0,20 КМ", казао је Савић.
Додао је да ће даље кретање цијена горива зависити првенствено од цијена нафте на свјетском тржишту.
Подсјећамо, цијене нафте задржале су се у сриједу на међународним тржиштима на нивоу близу 65 долара по барелу.
Најновије
Најчитаније
14
20
14
14
14
06
14
00
13
59
Тренутно на програму