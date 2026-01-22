Logo
Large banner

Цијене горива у Републици Српској порасле, али ниже него у децембру

22.01.2026

12:33

Коментари:

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Иако су цијене горива на бензинским пумпама у Републици Српској у посљедњих неколико дана порасле за око пет фенинга, оне су и даље ниже за приближно 0,20 КМ по литру у односу на почетак децембра.

Потврдио је то данас, 22. јануара, за "Независне новине" Ђорђе Савић, предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима Привредне коморе Републике Српске.

"У Бањалуци се цијена дизела креће од 2,27 до 2,31 КМ по литру. У поређењу с претходном седмицом то јесте раст од пет фенинга, али није коректно говорити о поскупљењу, јер су цијене и даље ниже него почетком децембра за око 0,20 КМ", казао је Савић.

Додао је да ће даље кретање цијена горива зависити првенствено од цијена нафте на свјетском тржишту.

Подсјећамо, цијене нафте задржале су се у сриједу на међународним тржиштима на нивоу близу 65 долара по барелу.

Подијели:

Тагови:

Цијене

gorivo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Плин у Европи није био овако скуп у готово седам мјесеци

Економија

Плин у Европи није био овако скуп у готово седам мјесеци

22 ч

0
Катанац врата капија

Економија

Продаје се најстарија пивара на свијету: Ко је нови власник?

1 д

0
Нетфликс објавио нову понуду за Варнер Брос: 72 милијарде долара

Економија

Нетфликс објавио нову понуду за Варнер Брос: 72 милијарде долара

1 д

0
Жена добила отказ јер је раније долазила на посао

Економија

Жена добила отказ јер је раније долазила на посао

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner