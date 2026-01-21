Продаје се најстарија пивара на свијету: Ко је нови власник?

21.01.2026
Пиво се у опатији Велтенбург, импресивном и и даље активном манастиру на обали Дунава у Баварској, производи већ готово 1.000 година, пише Гардијан.
Иако је постројење и даље у власништву Католичке цркве, бенедиктински монаси су прије пола вијека производњу награђиваног лагера и препознатљивих тамних пива препустили запосленима из пиваре Бишхоф, која ће такође бити продата компанији Schneider Weisse.
Регенсбуршка бискупија и Schneider Weisse договорили су продају након вишегодишњег периода у којем је пословање Велтенбургера било у минусу, због чега је Црква морала да улаже сопствена средства како би одржала пословање, пренели су локални медији.
Тил Хедрих, генерални директор и Велтенбургера и Бишхова, рекао је да би планирано рјешење могло да отклони опасност од потпуног гашења или распарчавања пивара од стране инвеститора „без икакве везе са регионом“, уз очување „важног дијела баварске пиварске традиције“ на дужи рок.
Финансијски детаљи продаје Велтенбургера компанији Шнајдер, релативно младој пивари основаној 1872. године, нису објављени. Завршетак трансакције планиран је до јануара 2027. године, а предвиђено је и задржавање свих запослених (њих има 21) у Велтенбургеру.
„Поред очувања традиције, веома нам је важно да макар део радних мјеста остане директно у региону“, рекао је регенсбуршки бискуп Рудолф Водерхолцер. Пивара Бишхов, основана 1649. године и са 56 запослених, обуставиће производњу крајем године, када ће се бренд преселити под окриље Schneider Weisse.
Производња пива Велтенбургер наставиће се у историјској опатији, док је Регенсбуршка бискупија саопштила да тражи решења за збрињавање радника Бишхофа који ће остати без посла. Пивара Велтенбургер саопштила је да је током вијекова преживјела „пожаре, поплаве, разарања и секуларизацију, као и један свјетски рат“.
Продаја пива у Њемачкој је у силазној путањи, јер потрошња алкохола опада у многим западним земљама, укључујући и Велику Британију. Према подацима главног њемачког индустријског удружења, промет је у посљедњих 15 година смањен за четвртину.
Само у 2025. години потрошња је пала за пет милиона хектолитара, што представља највећи пад у посљедњих 75 година.Немачко тржиште пива и даље се одликује снажном вјерношћу регионалним брендовима, при чему се неколико десетина национално или глобално познатих имена надмеће са производњом око 1.500 малих и средњих пивара.
У већини земаља у којима доминирају велики брендови, они су прогутали мање историјске пиваре, док тек понеке занатске пиваре пружају скроман отпор.
Због тога Њемачка, можда изненађујуће с обзиром на своју дугу и богату традицију, нема ниједно пиво међу десет најпродаванијих на свијету.
Ипак, и даље се може похвалити највећим бројем манастирских пивара - девет којима управљају монаси или њихови запослени и десетом, фрањевачким самостаном Малерсдорф, којим управљају монахиње и које продају само мали вишак пива који саме не попију.
(Каматица)
