Хрвате разбили у центру Београда

Ватерполисти Шпаније освојили су пето мјесто на Европском првенству у Београду.
Актуелни европски и свјетски прваци су убједљиво побиједили Хрватску у Београдској арени – 17:9.
Шпанци су већ у првом полувремену показали класу, допустивши само два гола "баракудама" за 16 минута.
Добили су и посљедње две четвртине и тако запечатили тријумф, показавши да су се боље опоравили од неуспјеха против Мађарске, него што су Хрвати пребољели пораз од Италије.
Најбољи код Шпаније били су Бернат Санахуја са пет, односно Алберто Мунарис са три гола. Код Хрватске је најефикаснији био Константин Харков са три поготка.
Подседимо, Црна Гора је освојила седмо, Румунија осмо, Француска девето, а Грузија 10. место. Холанђани су 11, а Турци 12.
Полуфинала су на програму у петак. Од 17.00 играју Грчка и Мађарска, а од 20.30 Србија и Италија.
