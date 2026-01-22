Logo
Џудо клуб Борац упутио апел за повећање буџета за спорт у Бања Луци

22.01.2026

12:30

Џудо клуб Борац упутио апел за повећање буџета за спорт у Бања Луци
Фото: Уступљена фотографија

Спортски директор Џудо клуба Борац Бања Лука Дарио Зубовић апелује на надлежне органе и одборнике Скупштине Града Бања Луке да хитно размотре повећање буџета за спорт.

"Нажалост, средства која се издвајају за спорт у протеклих десет година готово су остала непромијењена, што онемогућава квалитетан развој спорта и приступ младима", истакао је Зубовић.

Он истиче да би повећање буџета за спорт омогућило да тренинзи буду доступнији свима, без обзира на финансијске могућности родитеља.

Такође, то би омогућило клубовима да покрију трошкове закупа простора, чиме би тренинзи били приступачнији и за породице које имају више дјеце.

Анђелка Кузмић

Република Српска

Кузмић: Мљекарство у Српској значајно ојачало током протеклих година

Зубовић истиче да би на тај начин млади би се више бавили спортом умјесто проводили вријеме на друштвеним мрежама и телефонима.

"Улагањем у спорт, не само да подижемо квалитет живота младих, већ и градимо здравију и успјешнију заједницу. Стога, позивамо град Бања Луку да препозна важност спорта и да инвестира у будућност наше дјеце", истакао је Зубовић.

