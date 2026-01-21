Познато кад ватерполисти Србије играју полуфинале

Србија ће у полуфиналу ЕП играти са побједником меча између Хрватске и Италије, који је на програму вечерас од 18 часова.

У првом полуфиналу у петак од 17 сати састаће се Мађарска и Грчка. Селекција Грчке је обезбиједила прво мјесто у групи Ф коло прије краја групне фазе такмичења.

У уторак је завршено такмичење у групи Е друге фазе такмичења на континенталном шампионату у главном граду Србије.

Ватерполисти Србије су заузели прво мјесто у групи Е са 11 бодова, колико је освојила и другопласирана Мађарска. Међутим, Србија је заузела прво мјесто због бољег међусобног скора.

Шпанија је трећа са 10 бодова, а потом слиједе Црна Гора 9, Француска 3 и Холандија 1.

Мечеви посљедњег, трећег кола друге фазе такмичења у групи Ф на програму су касније данас, а састаће се: Турска - Грузија (15.30), Италија - Хрватска (18) и Румунија - Грчка (20.30).

Табела групе Ф: Грчка 12 бодова, Хрватска 9, Италија 9, Румунија 6, Грузија 0, Турска 0.

Сутра су на ЕП у Београду на програму утакмице за пласман од 5. до 12. мјеста.

Меч за треће мјесто на ЕП биће одигран у недјељу од 17 сати, а финале је на програму истог дана од 20.30 часова.