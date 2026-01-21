Трамп: "Лијепо је бити међу пријатељима и непријатељима"

21.01.2026
14:51
Предсједник САД Доналд Трамп допутовао је данас (21.јануара) у Швајцарску и дошао је на Свјетски економски форум у Давосу одакле се обратио свијету.
"Лијепо је држати говор међу пријатељима, и неким непријатељима", рекао је на почетку Трамп.
На почетку свог говора Трамп је рекао да је јуче обиљежио годину дана другог мандата у Бијелој кући и да се много тога мијења.
"На власти сам годину дана, привреда цвјета, инфлације нема, опасне границе су затворене. САД је усред најдраматичнијег економском преокрета у историји. Прије годину дана били смо мртва земља под водством радикалних љевичара. Сад смо најмоћнија земља. Ово су све одличне вијести. САД је економски мотор планета. Ако ми паднемо, и ви падате. Највише ме изненадило колико је мало времена требало да се све то догоди", рекао је Трамп.
Подсјетимо, Трамп је стигао у Швајцарску са неколико сати закашњења, а након што је било проблема са његовим авионом, због чега је морао да се врати у САД по други авион.
